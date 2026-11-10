Murió a los 83 años Mons. Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata

Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes 10 de noviembre a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Arquidiócesis local, que comunicó el fallecimiento del religioso mediante un mensaje dirigido a toda la comunidad católica y manifestó su pesar por la pérdida.

En el comunicado, la institución expresó: "Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata".

La comunicación también puso de relieve los años que Aguer permaneció al frente de la Iglesia platense y el recorrido de su ministerio episcopal. En ese sentido, las autoridades eclesiásticas señalaron: "Agradecemos al Señor por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros".

Tras dar a conocer la noticia, la Arquidiócesis invitó a los fieles a unirse en oración por el eterno descanso del arzobispo emérito y a acompañar a sus familiares y seres queridos en este momento. El mensaje incluyó una referencia a la intercesión de la Virgen María y a la esperanza cristiana en la vida eterna.

"Pedimos, por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, a Jesús, Buen Pastor, que lo reciba en la liturgia celestial", expresaron desde la institución. Asimismo, informaron que los detalles correspondientes a las honras fúnebres serán comunicados más adelante.

Dieciocho años al frente de la Iglesia platense

Aguer tuvo una prolongada presencia en la conducción de la Arquidiócesis de La Plata. Ocupó ese cargo entre 2000 y 2018, período durante el cual estuvo al frente de la Iglesia local durante 18 años.

Su salida de esa responsabilidad se produjo en 2018, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años, la edad límite establecida por las normas canónicas para el ejercicio de esa función. Tras su salida, fue reemplazado por Víctor Manuel Fernández, quien asumió la conducción de la Arquidiócesis.

El final de su etapa como arzobispo de La Plata estuvo, por lo tanto, vinculado al cumplimiento de la edad prevista por las disposiciones canónicas. Desde entonces, Aguer pasó a ser arzobispo emérito, condición que mantuvo hasta su fallecimiento.

Su trayectoria en la Iglesia también había incluido otras responsabilidades de relevancia. Antes de llegar a La Plata, se había desempeñado como obispo auxiliar de Buenos Aires y había participado en distintos espacios vinculados con la actividad eclesiástica, la educación y la cultura.

Sus primeros años y su formación sacerdotal

Héctor Rubén Aguer nació el 24 de mayo de 1943 en el barrio porteño de Mataderos. Su camino dentro de la Iglesia comenzó formalmente en 1964, cuando ingresó al Seminario Metropolitano de Buenos Aires para iniciar su formación sacerdotal.

Ocho años después, en noviembre de 1972, fue ordenado sacerdote. A partir de entonces desarrolló su trayectoria religiosa y académica, con una preparación centrada especialmente en la Filosofía y la Teología Moral.

Además de su formación teológica, Aguer se desempeñó como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), ámbito en el que profundizó sus estudios sobre las doctrinas medievales. Esa actividad constituyó otra dimensión de su recorrido, que combinó el ministerio sacerdotal con el trabajo intelectual y la investigación.

Su preparación académica y su participación en instituciones vinculadas con el pensamiento y la cultura acompañaron las distintas responsabilidades que asumió posteriormente dentro de la estructura de la Iglesia.

Su designación como obispo auxiliar

En 1992, Aguer fue designado obispo auxiliar de Buenos Aires. En esa misma etapa también fue nombrado Jorge Bergoglio, quien años más tarde se convertiría en el papa Francisco.

Seis años después de aquella designación, en 1998, Aguer llegó a la Arquidiócesis de La Plata. Dos años más tarde comenzó el período en el que quedó al frente de la Iglesia platense, responsabilidad que mantuvo hasta 2018.

De esta manera, su recorrido episcopal incluyó primero su participación en la conducción eclesiástica de Buenos Aires y posteriormente una extensa etapa como máxima autoridad de la Arquidiócesis de La Plata.

La designación de 1992 lo ubicó en una misma etapa institucional junto a Bergoglio, con quien compartiría parte de su trayectoria dentro de la jerarquía eclesiástica argentina. Años después, ya como papa Francisco, Bergoglio aceptaría su renuncia al cumplir Aguer los 75 años.

Responsabilidades en la Iglesia y participación institucional

A lo largo de su trayectoria, Aguer también ocupó distintos espacios de participación en organismos e instituciones vinculados con la Iglesia y la vida académica. Entre esas responsabilidades se destacó su presidencia de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina, función desde la cual formó parte de las actividades relacionadas con el ámbito educativo dentro de la estructura eclesiástica nacional.

Asimismo, integró el Consejo Pontificio para la Cultura, organismo en el que participó en el marco de sus responsabilidades institucionales. A esas funciones se sumó su condición de miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas.

Su recorrido reunió, de esta manera, diferentes ámbitos de actuación: el ministerio sacerdotal, la conducción episcopal, la investigación académica, la educación y la participación en instituciones dedicadas a la cultura y las ciencias morales y políticas.

Sus últimos años en el Hogar Sacerdotal

En los últimos años, después de retirarse de la actividad pastoral, Aguer residió en el Hogar Sacerdotal de la calle Condarco, ubicado en el barrio porteño de Flores.

Allí transcurrió la etapa final de su vida, luego de haber dejado la conducción de la Arquidiócesis de La Plata en 2018. Su fallecimiento, a los 83 años, fue comunicado por la propia institución eclesiástica platense, que recordó los años de su ministerio episcopal y convocó a la comunidad a acompañar con la oración a sus familiares y seres queridos.

La Arquidiócesis informó que próximamente dará a conocer los detalles de las honras fúnebres. Mientras tanto, el mensaje institucional estuvo centrado en el agradecimiento por su vida y por el tiempo dedicado al servicio de la Iglesia platense, con una invocación a Jesús, Buen Pastor, para que lo reciba en la liturgia celestial.