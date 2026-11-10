Despejaron la nieve de la Ruta n° 60 pero el Paso de San Fransico sigue cerrado

La circulación por la Ruta Nacional 60, en el sector comprendido entre Las Grutas y el límite internacional con Chile, volvió a quedar habilitada con precaución luego de que personal y equipos del 11° Distrito Catamarca de Vialidad Nacional finalizaran las tareas de despeje de nieve acumulada sobre la calzada.

Según informó el organismo nacional, los trabajos concluyeron durante la jornada del lunes 9 de noviembre, lo que permitió recuperar las condiciones de circulación en este tramo de la ruta internacional, que había sido afectado por la presencia de nieve sobre la superficie de rodamiento.

La intervención de los trabajadores y los equipos viales permitió despejar la calzada y restablecer la transitabilidad en el sector argentino, posibilitando nuevamente el desplazamiento de vehículos entre Las Grutas y el límite con el vecino país. No obstante, desde Vialidad Nacional remarcaron que la circulación debe realizarse con precaución, debido a las condiciones propias de la zona cordillerana y a los trabajos que todavía se encuentran previstos.

En ese sentido, el organismo adelantó que durante los próximos días continuarán desarrollándose tareas destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad. De esta manera, aunque ya se logró recuperar la circulación en el tramo intervenido, las labores de mantenimiento y acondicionamiento seguirán siendo parte de las acciones previstas para mejorar el estado de la ruta.

El Paso de San Francisco continúa inhabilitado

A pesar de la finalización de los trabajos de despeje en territorio argentino, la situación es diferente en el sector chileno. Vialidad Nacional aclaró que el Paso Internacional de San Francisco permanece cerrado debido a la acumulación de nieve sobre la Ruta CH 31, del lado de Chile.

Esta condición impide, por el momento, recuperar la circulación internacional a través del paso fronterizo, aun cuando el tramo argentino de la Ruta Nacional 60 ya se encuentra transitable con precaución.

En territorio chileno, las autoridades del vecino país también continúan ejecutando trabajos de despeje de nieve sobre la calzada. Las tareas tienen como objetivo recuperar las condiciones necesarias para permitir la habilitación del tránsito internacional, aunque mientras persista la acumulación de nieve y no estén dadas las condiciones de seguridad, el paso continuará cerrado.

Recomiendan consultar los informes oficiales

Ante este escenario, se recomienda a quienes tengan previsto circular por la Ruta Nacional 60 o realizar un viaje hacia Chile consultar previamente los partes oficiales de Vialidad Nacional y de los organismos de control fronterizo.

La información actualizada sobre el estado de la calzada y la situación del paso internacional resulta fundamental para evitar inconvenientes durante los desplazamientos por la zona cordillerana.