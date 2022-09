Los gremios de la salud vuelven a marchar pero ahora, separados y enfrentados

La unidad entre las entidades gremiales que nuclean al sector de la salud pública fue solo una expresión de deseo. Luego de los cruces de la pasada marcha del jueves entre Aprosca y ATE Salud, las aguas vuelven a estar separadas pero para la movilización ambas entidades tendrán el mismo escenario como punto de partida.

En el conflicto dentro del conflicto está la firma del acuerdo por el 6% del aumento que Ricardo Arévalo firmó junto a UPCN para todos los trabajadores de la administración pública. La cifra de la polémica es cuestionada por Aprosca, que desde el inicio de la lucha de la salud sostiene el pedido de un básico de $270 mil, monto que se debe aclarar en ningún momento siquiera fue recibido en una mesa de diálogo. Ahora, en las puertas de otro jueves de marcha, la convocatoria de ambos es para la mañana y partirán desde el Paseo de La Alameda. En el caso de ATE Salud, la concentración será frente a la escuela Industrial y el destino final será el Ministerio de Trabajo en Avda. Colón.

En el caso de la entidad que tiene como referentes a Julio Sánchez y la Dra. Graciela Juri, el punto de encuentro es el mismo lugar pero en la esquina de Avda. Virgen del Valle. Desde allí marcharán al centro para concentrarse en la Plaza 25 de Mayo. En el medio quedan los Autoconvocados, que venían marchando tanto con uno como con otros, cuando las manifestaciones de los representados por José Traverso eran por la noche.

En el centro de este conflicto, a pesar las diferencias que pueden llegar a mancharlo, subsiste el pedido de todos los trabajadores de la salud pública, quienes desde hace meses vienen solicitando mejores salarios, condiciones laborales dignas, reconocimiento de adicionales y seguridad previsional.

El cruce

Según Julio Sánchez, al ser consultado por La Unión por los dichos de Ricardo Arévalo sobre que el gremio que representa está del lado del reclamo de los trabajadores de salud, fue contundente: “si es así, le damos una semana para ver y poder retirar los $270 mil para todos los trabajadores de la salud de Catamarca. Si es como dice, que son el gremio de la Administración Pública, que los aumentos sean para todos los municipios del interior. Le damos exactamente siete días para ver si dicen la verdad. Nosotros sabemos que son mentiras”. Y luego sentenció “ellos acuerdan a espalda de los trabajadores y nos destruyeron el salario a todos”.

En el otro extremo, ATE Salud, marcó la diferencia indicando que están “orgullosos de haber buscado la unidad de los trabajadores desde el principio”. Sin hacer referencia a lo salarial, plantean que fueron “víctimas de violencia y hostigamiento en pos de la unidad . Por ello, porque priorizamos la dignidad de los trabajadores y cuidamos la integridad física de todos, resolvemos realizar una marcha abierta y participativa”.

Cocina del “Eva Perón”

Adelantó que Aprosca desde Enero del año que viene y lo solicitan así para que la Provincia “tenga la previsión presupuestaria”, van a requerir un básico $477 mil, “que es lo que le corresponde a cada catamarqueño”.

Sobre lo sucedido este martes en la cocina del Hospital de Niños, Sánchez confirmó que en esta oportunidad no hubo trabajadores lesionados pero recordó que este no es el primer incidente y que el reclamo por mejoras en el sector se viene formulando y no ha recibido respuesta. Denunció, al mismo tiempo, que funcionarios del nosocomio pediátrico, presionaron a los empleados para que en las malas condiciones en las que quedaron, siguieran trabajando.