Los Jóvenes catamarqueños virales fueron entrevistados por un medio nacional: "Les compré mandarina"

Nicolás, Ayelén y Martín, los jóvenes catamarqueños que se hicieron virales mientras censaban, fueron entrevistados por el medio de comunicación TN.

El primero en hablar fue Nicolás, quien relató que estaba censando en la localidad de Villa Balcozna junto a sus dos amigos. Según explicó, por su vínculo de amistad, los tres fueron asignados a segmentos contiguos, por lo que, una vez que terminó de censar su área, procedió a ayudar a Ayelén y Martín: "Mi parte yo ya la había censado y, como vi que ellos seguían, como buen amigo me fui y le compré mandarina. Cuando volví, ellos estaban censando una parte, estaban censando juntos".

Al aparecer en pantalla Martín y Ayelén, el joven expresó: "Somos una bomba de tiempo los tres juntos".

Al ser consultados, sobre si pudieron completar su recorrido no dudaron en contestar que cumplieron con todo.

Al referirse a la situación del video, Nicolás explicó: "Cómo comenzó ella a censar y yo veía el plano de ella y había una cuadra, que nadie la había censado y, bueno, me llamó la atención. Me fijé en el plano y le correspondía a ella, le estaba explicando. Tomé como punto de referencia a donde yo le había dado la mandarina. Donde vive la famosa Paola también era un punto de referencia para que ella se pueda ubicar y ahí estuvimos un largo rato hasta que, bueno, me dieron la razón.

Por su parte, Martín afirmó: “Menos mal que pasó, tuvimos un problema ahí, nos confundimos y olvidamos un par de casas, pero después pasó Nico y nos ayudó”.

Frente a estas palabras, Ayelén aclaró: “En realidad, él censo en el sector que me tocaba a mí, entonces tuvimos que cambiar todo, porque nos confundimos, pero, bueno, fue error de nosotros”.

Al ser consultados por su procedencia, Martín contó que los tres son de Balcozna, pero que hace cinco años viven en Capital, ya que están estudiando. Además, aseguró que van “los fines de semana a Balcozna”.

Al intervenir nuevamente, Nicolás expresó que en la localidad, que es una zona veraniega, viven aproximadamente 500 personas. Finalmente, Ayelén contó que censar el lugar les tomó “cinco horas”.