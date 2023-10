Los lectores, grandes protagonistas de la Feria Provincial del Libro

Comprar libros, buscar novedades y ofertas, pasear, son los motivos más señalados de quienes recorren la XV° Feria Provincial del Libro; también la posibilidad de asistir a una charla, un taller o la presentación de algún libro.

Caminar por los pasillos, acercarse a hojear libros; la satisfacción que genera la experiencia de la lectura también involucra a los libreros y editores, que invitan a descubrir nuevos universos literarios con sus recomendaciones.

“Soy estudiante de música, estoy buscando libros de literatura porque sonorizo cuentos, así que profundice sobre eso, busqué recomendaciones. También aprender sobre otros rubros en el campo de la educación y la pedagogía”, cuenta Ariel.

La comunidad lectora es grande y diversa, hay quienes se inclinan por la poesía, otros por la narrativa, algunos buscan textos pedagógicos, literatura infantil y juvenil, y también académicos.

“Tenía mucha emoción por venir, la sección de Extensión Universitaria me gustó mucho porque se pueden encontrar libros de tesis hechas por los alumnos”, refiere una joven lectora.

Los buscadores de obras de todos los géneros disfrutan de una semana plagada de actividades vinculadas a las letras para todas las edades. Gabriela cuenta que “vine buscando actividades para incentivar a la lectura a niños, acercar a las infancias a los libros. Me encontré con espacios muy lindos, desde lo analógico, lo creativo, mucho con material reciclado y desde lo terapéutico también, mucho arteterapia”.

“Me interesó mucho lo que pude encontrar aquí sobre poesía, también vi algunos libros de política que están muy interesantes para prestarle atención. Me gustó también que hayan invitado a mucho gente importante para nuestra cultura”, comparte Marcelo con dos libros en la mano.

Es que no sería una Feria del Libro si no hubiera una instancia de encuentro entre escritores y lectores, con charlas, presentaciones, e incluso firma de ejemplares.

La XV° Feria Provincial de Libro se desarrollará hasta el domingo 15 de octubre en el Predio Ferial. El salón Peregrina Zárate, cuenta con 45 stands entre los que se distribuyen editoriales, libreros, instituciones y emprendimientos comerciales vinculados al mercado editorial.