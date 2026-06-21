Rotura en una cañería deja sin agua a amplios sectores del oeste y sur

Aguas de Catamarca informó que se encuentra realizando trabajos de reparación en una cañería de impulsión ubicada en el sector del Río del Valle, una intervención que obligó a desplegar tareas operativas para restablecer el funcionamiento normal del sistema.

De acuerdo con la información brindada por la empresa, la intervención se inició tras detectarse una rotura en la infraestructura, situación que requiere trabajos específicos para solucionar el inconveniente y normalizar el servicio.

Las tareas demandarán varias horas de trabajo y, según las estimaciones comunicadas oficialmente, se extenderán hasta horas de la tarde. Mientras se desarrollan las reparaciones, el sistema de distribución de agua potable se verá afectado en distintos sectores de la ciudad, generando inconvenientes temporales para una importante cantidad de usuarios.

Consecuencias sobre el servicio

Como consecuencia directa de la rotura y de los trabajos de reparación en curso, Aguas de Catamarca advirtió que se registrarán problemas en la prestación del servicio en diversas zonas de la Capital.

Las afectaciones previstas incluyen falta de agua y baja presión en la red domiciliaria. Estas condiciones podrían variar según la ubicación de cada sector afectado y el comportamiento de la red durante el desarrollo de las tareas de reparación.

La interrupción y disminución de presión impactará en numerosos barrios y sectores ubicados principalmente en la zona oeste y sur de la Capital. Según detalló la distribuidora, las áreas afectadas son:

Achachay.

Calera del Sauce.

Policial.

Almirante Brown.

Apolo.

Bancario.

Círculo Médico.

Fray Mamerto Esquiú.

Jesús de Nazareth.

Las Tres Marías.

Madre Teresa de Calcuta.

Nueva Catamarca.

Ocampo.

Policial.

Villa Cubas.

San Ramón.

La Quebrada.

Loteo Limina.

La extensión de la afectación refleja la importancia de la cañería de impulsión involucrada en el incidente y el alcance que tiene dentro del esquema de abastecimiento de agua para distintos sectores de la ciudad.

Los usuarios de estas zonas podrían experimentar desde una disminución considerable de presión hasta la falta total del suministro mientras continúen las tareas operativas.

La intervención en el Río del Valle

La reparación se concentra específicamente sobre una cañería de impulsión ubicada en el Río del Valle. Las cañerías de impulsión cumplen una función fundamental dentro de los sistemas de distribución, ya que permiten transportar el agua a distintos sectores de abastecimiento. Por este motivo, cualquier inconveniente en este tipo de infraestructura tiene repercusiones directas sobre amplias áreas de cobertura.

En este caso, la rotura detectada obligó a desplegar personal técnico y recursos destinados a solucionar el problema y restablecer el servicio en las zonas afectadas.