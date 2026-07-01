Finaliza la muestra "De la Tierra a las Transparencias" con una charla de Oscar Quinteros

La Dirección General de Cultura de la Municipalidad de la Capital invitó a la comunidad a participar del cierre de la muestra "De la Tierra a las Transparencias", del maestro artesano Oscar Quinteros, mediante una charla abierta que se realizará este miércoles 1 de julio, a las 19:30 horas, en Casa Caravati - Museo de la Ciudad, ubicada en Rivadavia 1050.

La actividad marcará el cierre de una exposición que reunió una serie de obras centradas en el diálogo entre la materia, la memoria y la luz. En esta oportunidad, será el propio artista quien compartirá con el público distintos aspectos de su recorrido creativo, sus técnicas de trabajo, sus experiencias y las reflexiones que acompañan el desarrollo de una producción artística estrechamente relacionada con la identidad y la memoria cultural.

El encuentro constituye además una instancia de intercambio directo entre el creador y los asistentes, quienes podrán conocer desde la voz del propio Quinteros los procesos que intervienen en la elaboración de cada una de sus piezas.

Una actividad destinada a toda la comunidad

La charla abierta fue pensada para convocar a un público amplio interesado en los procesos de producción artística y en el valor del arte artesanal como expresión cultural. La convocatoria está dirigida especialmente a artistas, estudiantes, artesanos, gestores culturales y público en general interesado en los procesos de creación y producción artística.

El objetivo es generar un espacio de reflexión a partir de la experiencia de uno de los referentes más destacados del arte artesanal catamarqueño, permitiendo conocer las distintas etapas que intervienen en la construcción de su obra.

Una propuesta que une materia, memoria y luz

La muestra fue impulsada por el grupo Am.Arte, con el acompañamiento de Casa Caravati y la curaduría de la Lic. Olga Drè. La propuesta expositiva plantea un recorrido integrado por obras que establecen un diálogo permanente entre la materia, la memoria y la luz mediante la utilización de materiales de distinta naturaleza.

Entre los elementos empleados por el artista se destacan hierro y resina. A través de esa combinación, Oscar Quinteros desarrolla un lenguaje visual que recupera imágenes y símbolos vinculados al patrimonio ancestral, resignificándolos mediante técnicas contemporáneas y explorando las posibilidades expresivas que ofrecen las transparencias.

Cada una de las piezas expuestas forma parte de una búsqueda artística en la que convergen materiales, memoria e identidad cultural.

La mirada de la curaduría sobre la obra

La curaduría de la exposición sostiene que la producción artística de Oscar Quinteros se inscribe dentro de una tradición de resistencia y memoria propia de las identidades latinoamericanas.

Desde esa perspectiva, el arte aparece como un espacio destinado a la preservación, la reinterpretación y la proyección cultural.

Asimismo, se destaca que las obras reunidas en "De la Tierra a las Transparencias" invitan al espectador a establecer un vínculo sensible con los materiales, las formas y las huellas de un pasado que continúa interpelando el presente. De esta manera, la exposición propone una lectura que trasciende el aspecto material de las piezas y promueve una reflexión sobre la permanencia de los símbolos y de la memoria cultural en el tiempo.

Un cierre con intercambio y reflexión

Luego de una destacada convocatoria durante su inauguración, la muestra llegará a su cierre mediante una propuesta que busca profundizar el diálogo entre el artista y el público.

La charla permitirá conocer con mayor detalle el universo creativo de Oscar Quinteros, cuyas obras mantienen un permanente intercambio entre distintos conceptos presentes a lo largo de toda la exposición. Entre los ejes que atraviesan su producción se destacan:

Tradición y contemporaneidad.

Técnica y sensibilidad.

Rescate patrimonial y experimentación artística.

La actividad propone así un espacio para compartir experiencias, reflexionar sobre los procesos creativos y comprender los caminos recorridos por el artista para desarrollar una obra en la que convergen memoria, identidad y exploración estética.

Un reconocimiento institucional a la propuesta

La exposición recibió además un reconocimiento institucional al ser declarada de Interés Parlamentario y Cultural por la Cámara de Diputados de Catamarca.

Esta distinción pone en valor el aporte realizado por la muestra a la difusión, preservación y resignificación del patrimonio artístico y artesanal de la provincia. El reconocimiento acompaña una propuesta que, desde su inauguración hasta su jornada de cierre, buscó promover el encuentro entre el arte, la memoria y la identidad cultural mediante una producción que combina materiales diversos y técnicas contemporáneas.