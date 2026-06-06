Marcado interés de los comunicadores por la faceta de periodista del Beato Esquiú

Ayer, se desarrolló en el Museo de la Virgen la conferencia denominada "Beato Esquiú periodista al servicio de la unidad", que estuvo a cargo del Mgter. Mario Daniel Vera, en el marco del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del nacimiento del beato catamarqueño.

La misma estuvo destinada a periodistas, locutores, estudiantes de periodismo y demás integrantes de los medios de comunicación, en el inicio de las actividades programadas para celebrar el Día del Periodista. También se sumaron a esta iniciativa la diputada provincial Natalia Ponferrada y personas atraídas por el perfil de periodista de nuestro querido Beato Esquiú.

En la exposición se abordaron los orígenes del periodismo en la provincia de Catamarca, la génesis y evolución del primer periódico provincial El Ambato de la cual el Padre Esquiú formaba parte del equipo de redacción y colaboraba con artículos que se referían a todo asunto de interés público que significara la elevación moral y educativa de sus comprovincianos, haciendo hincapié en temas morales, religiosos y de salubridad.

Evangelizador, misionero, sacerdote, orador sagrado, educador, político, convencional constituyente, el Beato Esquiú también incursionó en el mundo del periodismo donde dejó profundas enseñanzas para los comunicadores sociales; principios y premisas que hoy es necesario tenerlas presente por todos aquellos hombres y mujeres que tienen la noble función de informar.

En un momento de su exposición Vera expresó que "en la provincia de Catamarca el periodismo fue una vocación en el Padre Esquiú, y se convirtió en profesión en Bolivia durante varios años cuando tuvo que defender y difundir la fe católica a través del periódico El Cruzado, del cual fue fundador, director y redactor".

Además de otros conceptos, hacia el final afirmó que el Beato Mamerto Esquiú tuvo una conciencia clara de la función rectora de la prensa y es por eso que pretendió elevar sus propósitos y convertirla en una herramienta, otra más, para lograr la paz y la unidad de todos los argentinos.

Concluida la disertación se generó un espacio para realizar preguntas y plantear e intercambiar inquietudes respecto de la temática, que despertó el interés del auditorio.

El broche de oro lo puso el destacado cantautor catamarqueño Rafael Toledo, quien interpretó la canción "Sube, Sube, Sube", de Mercedes Sosa, y luego la zamba "Fray Mamerto Esquiú", cuya letra y música fueron compuestas por el reconocido cantautor y compositor Roberto Ternán. Y cerró con la zamba "Adiós, Catamarca, adiós", escrita por Manuel Acosta Villafañe, uno de los pioneros y grandes referentes de la música folclórica catamarqueña y nacional.

Su presentación fue rubricada con fuertes aplausos por los presentes. Fue un momento muy especial para ahondar en el legado del Beato Esquiú en torno al conocimiento de su vida y disfrutar de la música y el encuentro.

Visita al Hogar de Ancianos y Misa

El programa continuará este sábado 6 de junio, a las 10.30, con la visita al Hogar de Adultos Mayores "Fray Mamerto Esquiú".

En tanto, el domingo 7 de junio, Día del Periodista, se dará cierre a la propuesta con la visita guiada a la Celda del Beato Mamerto Esquiú, a las 18.30, y a las 19.00 la celebración de la Santa Misa en el templo franciscano San Pedro de Alcántara, presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč.

Las intenciones para la Misa se pueden enviar vía whatsapp al 383-4513774 (Graciela).

Al concluir la celebración eucarística, se compartirá un brindis fraterno.