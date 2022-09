"Maricón, mirá la cámara": se filmaron mientras golpeaban a su compañero en plena clase

Un grupo de alumnos de séptimo grado de una escuela en Eldorado, Misiones, se filmó golpeando y humillando a su compañero en el aula y subieron el video a las redes sociales. Las imágenes causaron indignación y encendieron las alarmas en la localidad misionera.

“Maricón, Maricón, mirá a la cámara”, se escucha decir a uno de los chicos que filma el video que se viralizó. Mientras, el nene se mantiene con la cabeza agachada sobre el pupitre y recibe golpes del resto de sus compañeros.

La víctima de 12 años no quiere ir más al colegio. “Hasta lo amenazaron de muerte”, dijo la madre del nene a un medio local.

Bullying que “venía de hace rato”

El hecho ocurrió esta semana en la escuela provincial Nº 689, de Eldorado. Cintia, la madre del nene, contó a La voz de Misiones que “esto viene pasando hace un tiempo ya”. Según relató, ella se había acercado a hablar con la directora porque su hijo recibía muchos mensajes agresivos en su celular y “amenazas de todo tipo”.

“Una vez lo llamaron amenazándolo, diciéndole que le iban a meter un balazo en la cabeza”, detalló la mamá. Los alumnos se filmaron mientras agredían a su compañero (Foto: Gentileza Primera Edición)

Según Cintia, en ese momento acudió a la directora de la escuela, Graciela Arzamendia, y le pidió que se tomen las acciones correspondientes ante la gravedad de los mensajes que recibía su hijo. “Ella me dijo que me quedé tranquila, que lo iba a solucionar”, enfatizó la mujer.

La mujer contó que el jueves por la noche estaba en su casa cuando empezó a recibir un montón de mensajes en su teléfono. “Había mensajes de personas que ni siquiera conozco, de medios, gente de todos lados. El video de mi hijo estaba por todos lados. Vi cómo le pegaban y como lo trataban”, describió la mamá. Su hijo no le había contado nada de lo sucedido ese día.

Ahora su hijo no quiere ir a la escuela. “Está muy mal, lo tuve que llevar al hospital por ataque de asma, porque es un niño que sufre de asma, y tiene problemas del corazón y del riñón”.

La mamá señaló que, aunque los padres de los agresores le pidieron disculpas, no ve interés por parte de las autoridades de la escuela en garantizarle que su hijo pueda terminar el año lectivo sin ser agredido.

“La directora todavía no vino a preguntarme cómo está mi hijo, atrás de mi casa vive. Mi hijo es la víctima, a mí no me interesa lo demás. Yo quiero que esto sirva para concientizar sobre el bullying, que hagan algo”, concluyó. La madre radicó de denuncia en la Comisaría Segunda de Eldorado.

En una reunión en el establecimiento, los tutores de los chicos involucrados pidieron disculpas por el accionar de sus hijos. La madre de la víctima sostuvo que desde la institución no le dieron ninguna solución.

La respuesta del municipio

El director de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Eldorado, Daniel Moschner, comentó al medio local Canal 9 Norte Misionero que habían tomado “intervención inmediata después de ver el video”.

Según indicó, al constatar lo sucedido, se contactaron con todas las partes para abordar este tema con los padres, docentes, autoridades y los profesionales, psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales que tiene el municipio, para “evitar este perjuicio social que existe en varias escuelas”, detalló.

Asimismo, señaló que la directora de la escuela convocó a los padres del curso donde sucedió este hecho de bullying, junto a la docente y la madre de la víctima, y que se reunieron para abordar la situación y tratar de superarla.

El funcionario remarcó que hay que “ayudar a la víctima a superar esta situación y a los chicos que han proferido la situación instruirlos y concientizarlos del daño que están provocando”.

“Quizá un niño de 13 años lo hace de forma ingenua, por eso también hay que llamarle la atención a los padres, a los que no están mirando”, señaló. “Es un hecho reprochable, que puede ser hasta tipificado como un delito, así que nosotros vamos a trabajar en la concientización para tratar de superar esto”, expresó.

Moschner indicó que el lunes iban a dar una charla en el curso y en toda la escuela para contener y tratar de que una situación así no vuelva a suceder. A su vez pidió a la sociedad que “no se juzgue a la institución educativa, a los padres o a los docentes ya que estos casos se deben abordar como un problema social que existe y hay tratar de superarlo”.

Según un comunicado que emitieron, el Ministerio de Salud Pública de Misiones, a través del Hospital Ramón Gardés y el CeProMu, brindaron atención y contención al niño y sus familiares.

El equipo interdisciplinario del CeProMu atendió este viernes al niño y sus familiares, quienes fueron contenidos y seguirán tratamiento psicológico con el equipo.