Martes inestable en Catamarca: se anuncian lluvias aisladas y fuertes vientos

La provincia de Catamarca se prepara para atravesar esta jornada caracterizada por condiciones meteorológicas variables, con presencia de precipitaciones en distintos momentos del día, períodos de nubosidad y una marcada influencia del viento proveniente del sector norte.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el comportamiento del tiempo mostrará cambios a lo largo de las diferentes franjas horarias, aunque la inestabilidad será una constante durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados, configurando un día fresco durante las primeras horas y más templado hacia la tarde.

Las probabilidades de precipitaciones estarán presentes en tres de los cuatro períodos contemplados en el informe meteorológico, con lluvias aisladas durante la madrugada, lloviznas durante la mañana y nuevamente lloviznas durante la noche.

Madrugada con lluvias aisladas

El inicio del martes estuvo acompañado por condiciones húmedas e inestables. Durante la madrugada se registraron lluvias aisladas. En este tramo de la jornada, la temperatura rondó los 14 grados, mientras que el viento sopló desde el sector Norte con velocidades leves. La combinación de precipitaciones y temperaturas frescas marcará el comienzo de un día que tendrá variaciones constantes en las condiciones meteorológicas.

La mañana continuará con lloviznas

Las condiciones inestables persistirán durante las primeras horas del día. Para la mañana, el pronóstico indica la presencia de lloviznas, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones en un rango de entre el 10% y el 40%. La temperatura registrará un leve aumento respecto de la madrugada y alcanzará los 15 grados, convirtiéndose en uno de los valores más bajos previstos para la jornada.

Por su parte, el viento continuará predominando del mismo sector que la hora anterior, con velocidades similares a las registradas durante la madrugada, ubicándose entre los 13 y 22 km/h.

Una tarde más templada, pero con viento intenso

La tarde traerá una mejora parcial en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa un escenario de lluvias aisladas. Durante este período se registrará la temperatura máxima del día, alcanzando los 21 grados, el valor más elevado previsto para este martes en Catamarca.

Sin embargo, la principal característica de la tarde será el fortalecimiento del viento que se mantiene del Norte. Las velocidades previstas oscilarán entre los 23 y 31 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar valores de entre 42 y 50 km/h.

Las lloviznas regresarán durante la noche

Hacia el cierre de la jornada seguirán las condiciones de inestabilidad. La temperatura descenderá hasta los 18 grados, mientras que el viento perderá intensidad respecto de la tarde, aunque continuará soplando desde el norte.

Duranta la noche se esperan velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, reflejando una disminución significativa en comparación con las horas previas.

Un día de cambios permanentes

El panorama meteorológico para este martes en Catamarca estará definido por la alternancia entre precipitaciones leves y lluvias aisladas. No obstante, el viento norte cobrará protagonismo durante las horas centrales de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, antes de perder intensidad hacia la noche, cuando las lloviznas volverán a hacerse presentes.

De esta manera, el martes se presentará con condiciones variables, temperaturas frescas a templadas y una marcada presencia de fenómenos asociados a la inestabilidad atmosférica a lo largo de casi toda la jornada.