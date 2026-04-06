Transporte confirma la reducción del servicio de colectivos en Catamarca

Tal y como lo adelantara La Unión la semana pasada, la Secretaría de Transporte de la Provincia confirmó una reducción en el servicio de colectivos en Catamarca, en el marco de lo que califica como una "crisis que afecta de manera directa al sistema de transporte público de pasajeros". La decisión se enmarca en un escenario definido por una sostenida caída en la demanda y un incremento significativo en los costos operativos, factores que, según se informó, han generado fuertes tensiones sobre la estructura de funcionamiento del servicio.

De acuerdo con lo comunicado este lunes, el contexto actual no responde únicamente a variables locales, sino que se encuentra atravesado por condiciones macroeconómicas y por decisiones de carácter nacional que impactan directamente sobre la estructura de costos del sistema. Este cuadro profundiza las dificultades que deben afrontar las jurisdicciones provinciales para sostener un servicio esencial en todo el territorio.

En este escenario, las autoridades provinciales dispusieron una adecuación en la prestación de los servicios, autorizando a las empresas prestatarias a implementar un esquema de servicios reducidos, lo que previamente hay que recordar había sido solicitado pero que se dejó de lado, para no impactar en los usuarios. Ahora la medida va a ser puesta en práctica y tal como se comunicó desde el organismo provincia, es porque se busca responder a la coyuntura sin comprometer la continuidad del transporte público, considerado una herramienta central para la movilidad cotidiana de miles de usuarios.

Cómo funcionará el nuevo esquema

El punto central de la disposición es la implementación de una franja horaria limitada de funcionamiento, que regirá entre las 6:00 y las 22:00 horas de lunes a lunes y que se aplicará "hasta nuevo aviso", informaron. La medida se comenzará a poner en práctica desde este martes 7 de abril.

La definición, según explicó Transporte, fue tomada contemplando especialmente las franjas y recorridos con mayor cantidad de pasajeros, en un intento por reducir al mínimo las consecuencias de la restricción sobre la rutina diaria de la población.

Sostener la prestación

Desde la secretaría de Transporte se dejó en claro que se mantiene un esfuerzo sostenido para acompañar al sistema y evitar su deterioro, con eje en la sostenibilidad del transporte público. La prioridad, señalaron, está puesta en resguardar el acceso al servicio por parte de los usuarios en todo el territorio, aun dentro de un escenario de restricciones.

De hecho se reconoce que la medida puede generar dificultades para los pasajeros, especialmente en aquellos desplazamientos que habitualmente se realizan fuera de la nueva ventana horaria. Sin embargo, subraya que la decisión fue adoptada con el propósito de garantizar la continuidad del transporte como servicio esencial, preservando su operatividad frente al escenario económico actual.

En ese sentido, el Gobierno provincial insistió en que la reducción no representa un abandono del sistema, sino una estrategia de adecuación para defender su funcionamiento en un contexto de alta presión sobre los costos y de retracción en la cantidad de usuarios.

Recomendación a los usuarios

Ante la entrada en vigencia del nuevo esquema, la Secretaría de Transporte recomendó a la comunidad planificar los traslados con anticipación. También pidió a los usuarios mantenerse informados mediante los cronogramas actualizados que serán difundidos por cada empresa prestataria, dado que los ajustes podrían variar según línea, recorrido y nivel de demanda.

Finalmente, el organismo adelantó que continuará evaluando la evolución del sistema, monitoreando el comportamiento de la demanda, los costos operativos y la respuesta de las prestatarias. Sobre esa base, aseguró que se adoptarán las medidas necesarias para defender el transporte público como una herramienta fundamental de inclusión, desarrollo y conectividad.

La disposición fue comunicada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, que quedó a cargo del seguimiento permanente de la medida y de la evolución de la crisis que atraviesa el servicio en Catamarca.