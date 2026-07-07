¿Martes y va subiendo la temperatura?: así va a estar en Catamarca

En este martes de muchas emociones, el tema climático sigue siendo parte de la agenda. De hecho el día se presentará estable en gran parte de Catamarca, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones tendrán el predominio de cielos despejados durante gran parte del día y un progresivo aumento de la temperatura desde las primeras horas de la mañana hasta alcanzar una máxima de 18 grados durante la tarde.

El SMN señala que la probabilidad de lluvias será nula, lo que permitirá estar a pleno con los preparativos para el partido del mediodía. Asimismo, tampoco se esperan ráfagas de viento significativas, consolidando un panorama de estabilidad atmosférica. A lo largo del martes se observarán algunas variaciones en la nubosidad y en la dirección del viento, aunque sin modificar el carácter estable del tiempo previsto para la provincia.

La madrugada con cielo despejado

Las primeras horas del día estuvieron marcadas por un ambiente fresco. Durante la madrugada, el cielo estuvo completamente despejado y la temperatura se ubicó en la friolera de -0.4 grados de Sensación Térmica. La combinación de cielo despejado y temperaturas bajas marcará el inicio de la jornada, en un contexto de estabilidad que se extenderá durante las horas siguientes.

La mañana y la temperatura más baja del día

Con el avance de la jornada, el tiempo continuará sin cambios significativos en cuanto al estado del cielo. Durante la mañana persistirá el cielo despejado, aunque será el momento en el que se registrará la temperatura mínima del día, con un valor de 3 grados.

Además del descenso térmico, el pronóstico anticipa una rotación del viento hacia el Noroeste, manteniendo velocidades de entre 7 y 12 km/h. Estas condiciones configurarán un comienzo de mañana muy fresco, aunque con buena visibilidad.

La tarde traerá el ascenso de la temperatura

Durante la tarde se producirá el aumento más importante de la temperatura. El cielo pasará a presentarse parcialmente nublado, mientras que el registro térmico ascenderá hasta alcanzar la máxima prevista de 19 grados.

En este tramo del día también cambiará la circulación del viento, que soplará desde el Norte con velocidades comprendidas entre 13 y 22 km/h. El incremento térmico, combinado con la ausencia de lluvias y la continuidad de condiciones estables, permitirá una tarde con ambiente más agradable en comparación con las primeras horas de la jornada.

La noche cerrará con nubosidad

Hacia la noche, el pronóstico indica que el cielo estará algo nublado, sin que ello implique cambios en la estabilidad del tiempo. La temperatura descenderá hasta los 12 grados, mientras que el viento continuará soplando del mismo sector de la hora anterior y la misma intensidad.

De esta manera, el cierre del martes mantendrá las mismas características generales observadas durante el resto del día, con ausencia de precipitaciones y condiciones meteorológicas favorables.