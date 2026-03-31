Marzo se despide ventosito: ¿Y la máxima de cuánto será en Catamarca?

El final de marzo se presentará con condiciones mayormente estables y cielo parcialmente nublado en todos los tramos del día, de acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Desde la madrugada, el tiempo se muestra con parcial nubosidad y una mínima de 24 grados. Durante la mañana, las condiciones no mostrarán grandes cambios en el estado del cielo, según el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura ascenderá hasta los 26 grados, mientras que el viento Norte perderá algo de intensidad y circulará entre 13 y 22 km/h.

La tarde, el momento más caluroso

El tramo más cálido de la jornada llegará por la tarde, cuando la temperatura alcanzará los 32 grados, convirtiéndose en la máxima prevista para el día. El cielo dejará ver de a ratos el sol. y sin chances de precipitaciones.

En paralelo, el Innombrable seguirá soplando del mismo sector pero volverá a intensificarse, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, acompañadas nuevamente por ráfagas de entre 51 y 59 km/h, uno de los datos salientes del pronóstico.

Noche templada y sin cambios significativos

Hacia la noche, el panorama continuará estable. El cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura de 26 grados. El viento se mantendrá constante con valores de 13 a 22 km/h pero ahora sin ráfagas destacadas para ese tramo.