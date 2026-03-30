Ruta 48 se encuentra cortada por derrumbes en la Cuesta del Clavillo

La Ruta Provincial N° 48, específicamente en el tramo que va del kilómetro 47 al 52, atraviesa la Cuesta del Clavillo, zona límite con la provincia de Tucumán. Este sector, conocido por su complejidad geográfica y pendientes pronunciadas, se convirtió en un punto de alto riesgo durante las recientes intensas precipitaciones registradas en la región.

Según informó Vialidad Provincial, las lluvias provocaron derrumbes y un marcado deterioro de la calzada, factores que obligaron a interrumpir completamente la circulación vehicular. La medida se tomó para priorizar la seguridad de los usuarios, evitando que el tránsito sobre un terreno inestable genere accidentes graves.

Impacto de las lluvias y los derrumbes

Los derrumbes afectan de manera directa la infraestructura vial, dejando sectores sin soporte firme y con el pavimento parcialmente destruido. El comunicado oficial de Vialidad Provincial detalla:

Tramo afectado: kilómetros 47 al 52

Zona: Cuesta del Clavillo, límite con Tucumán

Causas: precipitaciones intensas y desprendimientos de tierra

Estado actual: intransitable para todo tipo de vehículos

La interrupción de la ruta no solo representa un desafío logístico para los conductores y transportistas, sino que también evidencia la vulnerabilidad de la vía ante fenómenos meteorológicos extremos. La zona ha sido históricamente propensa a deslizamientos y requiere una atención especial en materia de prevención y mantenimiento vial.

Respuesta de Vialidad Provincial

Frente a la emergencia, equipos especializados y personal técnico de Vialidad Provincial se encuentran desplegados en el sector, trabajando de manera continua y coordinada para despejar los derrumbes y restablecer la transitabilidad tan pronto como las condiciones climáticas lo permitan.

El organismo enfatizó en su comunicación la importancia de: