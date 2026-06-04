Más de 140 adultos de Catamarca participan del programa Rejuvenecer Activamente

En el marco del Programa Rejuvenecer Activamente, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, visitó a los 140 adultos mayores que forman parte de esta propuesta que se lleva adelante en el Espacio de Desarrollo Integral (EDI) Provincial.

La visita permitió a las autoridades compartir una jornada junto a los participantes y conocer de cerca las actividades que se desarrollan en el programa. Durante el encuentro, se destacó la importancia de generar espacios destinados a fortalecer la integración social, el cuidado de la salud y la participación activa de las personas mayores dentro de la comunidad.

La presencia de las autoridades provinciales puso en valor una iniciativa que busca acompañar a este sector de la población mediante acciones concretas orientadas a mejorar su bienestar y calidad de vida, promoviendo al mismo tiempo la construcción de vínculos sociales y comunitarios.

Una política pública orientada al envejecimiento activo

El Programa Rejuvenecer Activamente constituye una política pública destinada a promover el envejecimiento activo, la inclusión social y el bienestar integral de las personas mayores.

La propuesta está dirigida a adultos mayores de 60 años y se desarrolla a través de jornadas que tienen lugar de martes a jueves, ofreciendo un espacio especialmente pensado para responder a las necesidades de este grupo etario.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

Promover el envejecimiento activo.

Favorecer la inclusión social de las personas mayores.

Generar espacios de encuentro y recreación.

Brindar acompañamiento integral.

Impulsar la participación activa dentro de la comunidad.

Contribuir al bienestar y la calidad de vida de los participantes.

A través de estas acciones, el programa busca consolidarse como una herramienta de contención y desarrollo personal para quienes participan de manera regular en sus actividades.

Actividades para el bienestar integral

La iniciativa contempla una amplia variedad de propuestas orientadas a fortalecer distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas mayores.

Entre las acciones que se desarrollan dentro del programa se destacan:

Actividades recreativas .

. Espacios de socialización .

. Controles de salud .

. Acciones de acompañamiento.

Estas herramientas permiten abordar el bienestar de manera integral, generando oportunidades para que los participantes puedan compartir experiencias, fortalecer vínculos y acceder a instancias de cuidado y seguimiento.

La combinación de recreación, socialización y atención vinculada a la salud configura una propuesta que busca responder a diferentes dimensiones de la vida de las personas mayores, promoviendo entornos favorables para su participación y desarrollo.

La importancia de los espacios de participación

Durante la visita al EDI Provincial, las autoridades remarcaron la relevancia de contar con ámbitos que favorezcan la integración y el protagonismo de los adultos mayores.

La generación de espacios de encuentro constituye uno de los ejes centrales de la iniciativa, ya que permite fortalecer la participación activa de quienes forman parte del programa. Al mismo tiempo, estos ámbitos contribuyen al cuidado de la salud y a la construcción de redes de acompañamiento que favorecen una mejor calidad de vida.

La propuesta se presenta así como una instancia de interacción comunitaria donde las personas mayores encuentran oportunidades para compartir actividades, establecer relaciones sociales y mantenerse activamente involucradas en la vida de la comunidad.

Un compromiso sostenido en todo el territorio catamarqueño

El desarrollo del Programa Rejuvenecer Activamente se enmarca en una política más amplia impulsada por el Gobierno de Catamarca, orientada a garantizar condiciones de inclusión y acceso para las personas mayores.

En este sentido, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la implementación de políticas inclusivas que promuevan el acceso equitativo a espacios de participación, cuidado y recreación.

La iniciativa refleja la voluntad de fortalecer acciones destinadas a este sector de la población, consolidando propuestas que prioricen el bienestar integral, la integración social y el acompañamiento permanente. De esta manera, se busca garantizar que las personas mayores de todo el territorio catamarqueño cuenten con oportunidades de participación y acceso a actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

La visita realizada por el gobernador Raúl Jalil y el ministro Gonzalo Mascheroni a los 140 participantes del programa reafirma ese compromiso y pone de relieve el valor de una política pública que promueve el envejecimiento activo, la inclusión social y el bienestar integral de las personas mayores en la provincia.