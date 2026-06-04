Salud intensifica las acciones de vacunación en niños de Espacios de Primera Infancia

El Ministerio de Salud de la provincia continúa avanzando con distintas acciones destinadas a fortalecer la vacunación en la comunidad, en el marco de una política sanitaria orientada a prevenir enfermedades y ampliar el acceso a las herramientas de protección que ofrece el sistema de inmunizaciones.

La estrategia tiene como objetivo disminuir las formas graves de diversas enfermedades y, al mismo tiempo, evitar el ingreso de patologías que han sido erradicadas gracias a las campañas de vacunación desarrolladas a lo largo de los años.

En este contexto, la cartera sanitaria viene implementando operativos específicos en distintos ámbitos comunitarios con el propósito de acercar las vacunas a la población y garantizar el cumplimiento de los esquemas previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.

Las acciones más recientes estuvieron dirigidas a niños y niñas que asisten a Espacios de Primera Infancia (EPI), así como también al personal que desarrolla tareas en esas instituciones.

Operativos en Espacios de Primera Infancia

Durante las últimas semanas, equipos de la Dirección de Inmunizaciones recorrieron diferentes Espacios de Primera Infancia con el objetivo de verificar el estado de vacunación de los niños y niñas que concurren a estos establecimientos. La tarea incluyó la revisión de los esquemas de inmunización y la aplicación de las dosis necesarias para completar el Calendario de Vacunación Obligatorio.

Además de trabajar con la población infantil, los operativos contemplaron la vacunación del personal que cumple funciones en las instituciones visitadas, ampliando así el alcance de las acciones preventivas impulsadas por el Ministerio de Salud.

La intervención directa en los EPI permitió realizar controles personalizados sobre la situación sanitaria de cada niño y garantizar que las vacunas correspondientes fueran aplicadas de acuerdo con las pautas establecidas por el calendario nacional.

Resultados de las jornadas de vacunación

Los operativos desarrollados por la Dirección de Inmunizaciones arrojaron resultados concretos en términos de cobertura y actualización de esquemas.

Durante las jornadas se alcanzaron los siguientes registros:

259 vacunas aplicadas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación.

58 libretas sanitarias completadas.

80 adultos inmunizados.

Estos números reflejan el alcance de una estrategia que busca acercar las vacunas a los distintos sectores de la comunidad y facilitar el acceso a las herramientas de prevención disponibles en el sistema de salud.

La actualización de libretas sanitarias constituye además un elemento importante para el seguimiento de la salud infantil, permitiendo verificar el cumplimiento de las inmunizaciones previstas para cada etapa del crecimiento.

El foco puesto en la primera infancia

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa estuvo dirigido a la población infantil comprendida entre los 2 y los 24 meses de edad, así como también a niños de hasta 3 años.

La estrategia tuvo como finalidad completar los esquemas de vacunación previstos en el Calendario Nacional para estas edades, consideradas fundamentales dentro del proceso de inmunización.

Garantizar que los niños cuenten con todas las dosis correspondientes constituye una herramienta clave para fortalecer la protección frente a distintas enfermedades y reducir los riesgos asociados a cuadros de mayor gravedad.

Vacunación del personal de las instituciones

Además de las acciones dirigidas a los niños y niñas, los operativos contemplaron la inmunización de los trabajadores que desempeñan funciones en los distintos Espacios de Primera Infancia visitados.

La vacunación del personal forma parte de una estrategia integral que busca fortalecer la protección sanitaria dentro de las instituciones y contribuir a la prevención de enfermedades.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que estas iniciativas forman parte de una política sostenida de prevención y promoción sanitaria. La vacunación continúa siendo una de las herramientas más importantes para evitar enfermedades y reducir las complicaciones asociadas a distintos cuadros infecciosos.

En este sentido, las actividades desarrolladas por la Dirección de Inmunizaciones apuntan a facilitar el acceso de la población a las vacunas, acercando los servicios a los lugares donde se encuentran los grupos destinatarios y promoviendo una mayor cobertura.