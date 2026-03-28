Más de 250 personas celebraron la inclusión en la 5° Caminatón de Catamarca

La ciudad de Catamarca vivió un momento de participación y compromiso social durante la quinta edición de la Caminatón, organizada en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. En esta oportunidad, cerca de 250 personas se sumaron a la propuesta, consolidando una tradición que año tras año se afianza como un espacio de encuentro comunitario.

Bajo el lema "Como vos", la Caminatón no solo ofreció un recorrido físico, sino también un recorrido simbólico hacia la conciencia social, destacando la importancia de la igualdad, la solidaridad y la inclusión de todas las personas, sin importar sus capacidades o condiciones particulares.

Un evento para toda la comunidad

La actividad reunió a familias, vecinos e instituciones, fomentando la interacción y la reflexión colectiva. Los organizadores hicieron hincapié en que la jornada fue pensada para que cada participante se sienta parte de un compromiso mayor: la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Entre los asistentes se destacó la activa participación de vecinos de todas las edades, quienes no solo acompañaron el recorrido, sino que también compartieron momentos de intercambio y aprendizaje sobre la importancia del respeto y la empatía hacia personas con Síndrome de Down.

Organización y compromiso

La continuidad de estas acciones ha sido posible gracias al esfuerzo del equipo de Somos Vecinos, la organización responsable de la Caminatón. Desde la coordinación hasta la logística, cada miembro del grupo mostró un compromiso constante con los valores que inspiran la jornada:

Visibilización de la realidad y derechos de las personas con Síndrome de Down.

de la realidad y derechos de las personas con Síndrome de Down. Concientización sobre la importancia de la inclusión social.

sobre la importancia de la inclusión social. Fortalecimiento de valores comunitarios como el respeto, la empatía y la solidaridad.

El equipo de Somos Vecinos destacó que la Caminatón no es solo un evento anual, sino una estrategia sostenida en el tiempo para promover la integración y reforzar la responsabilidad social de la comunidad catamarqueña.

Reflexión y aprendizaje

Más allá del recorrido físico, la Caminatón funcionó como un espacio de reflexión colectiva. Participantes y organizadores coincidieron en que jornadas como esta permiten poner en primer plano la igualdad de oportunidades y el derecho de todos a ser escuchados, reconocidos y aceptados en la sociedad.

La presencia de familias enteras y de instituciones locales muestra cómo este tipo de iniciativas logra generar conciencia no solo en los involucrados directos, sino también en la comunidad en general, fortaleciendo vínculos y promoviendo la solidaridad.