Más de 500 atenciones del Operativo Vuelta al Cole en Santa María

Con la proximidad del inicio de clases, el equipo del Ministerio de Salud continúa desplegando operativos sanitarios en distintos puntos de la provincia con el objetivo de completar las Libretas Sanitarias requeridas para el ingreso al año lectivo 2026. La iniciativa apunta a garantizar el acceso a controles médicos esenciales para toda la población escolar, fortaleciendo la prevención y el seguimiento de la salud infantil antes del comienzo formal del calendario educativo.

En este contexto, el equipo de Salud de Santa María llevó adelante el Operativo Vuelta al Cole, una acción territorial que concentró recursos humanos y técnicos en distintos establecimientos sanitarios de la región. La respuesta de la comunidad quedó reflejada en el volumen de prestaciones realizadas: 502 atenciones concretadas durante las últimas semanas.

Santa María: despliegue en hospital y centros de salud

El operativo se desarrolló en el Hospital Luis Alberto Vargas y en los centros de salud de Chañar Punco, Punta de Balasto y San José. Estos espacios funcionaron como nodos estratégicos para recibir a niños y niñas que necesitaban completar los controles obligatorios para su Libreta Sanitaria.

Durante las jornadas participaron profesionales especialistas en distintas áreas, lo que permitió ofrecer una atención integral. Las prestaciones incluyeron:

Pediatría

Odontología

Vacunación

La articulación entre estas especialidades permitió optimizar tiempos y concentrar en un mismo dispositivo sanitario los controles requeridos para el ingreso escolar. El número final de 502 prestaciones evidencia la magnitud del despliegue y la demanda registrada en la zona.

El Operativo Vuelta al Cole se enmarca en una política de acceso que busca acercar los servicios de salud a la población, evitando traslados innecesarios y facilitando la regularización de la documentación sanitaria en tiempo y forma.

Operativo cardiológico en El Alto

En paralelo a las acciones desarrolladas en Santa María, se anunció un nuevo dispositivo sanitario en la localidad de El Alto. Se trata de un operativo cardiológico que se realizará el sábado 28 en el Salón Cultural, a partir de las 8 horas.

La convocatoria estará dirigida específicamente a niños y niñas de:

1° grado

2° grado

3° grado

pertenecientes a la Escuela Primaria N° 270 Villa El Alto.

La elección del rango etario responde a la necesidad de realizar controles médicos en los primeros años de la escolaridad primaria, una etapa clave en el seguimiento de la salud infantil. El dispositivo cardiológico se suma así a las acciones ya desplegadas en otros puntos de la provincia como parte del esquema Vuelta al Cole.

Próximas localidades y continuidad del programa

Desde el Ministerio de Salud se informó que en los próximos días se comunicarán las fechas correspondientes para otras localidades. Además, se confirmó que los equipos sanitarios realizarán el operativo Vuelta al Cole en:

Recreo

Valle Viejo

Belén

Esta continuidad territorial reafirma el alcance provincial del programa y su orientación a garantizar que todos los niños y niñas puedan iniciar el ciclo lectivo 2026 con la documentación sanitaria completa.

El despliegue escalonado permite organizar recursos y asegurar cobertura progresiva en distintos departamentos, manteniendo el objetivo central de brindar acceso a toda la población.