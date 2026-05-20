Más folklore: Juan Fuentes llegará a El Patio del Poncho 2026

La programación artística de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 continuará sumando nombres destacados del folclore argentino con la presentación de Juan Fuentes, quien actuará el miércoles 22 de julio en El Patio del Poncho. La participación del cantante salteño se integrará a una nueva jornada de música y encuentros dentro de uno de los escenarios con mayor convocatoria de la tradicional celebración catamarqueña.

Reconocido por poseer una de las voces más representativas del folclore nacional contemporáneo, Juan Fuentes llegará al festival con una propuesta artística marcada por la interpretación de canciones de raíz popular y un repertorio atravesado por zambas, chacareras y baladas folklóricas.

La actuación del músico se desarrollará en el marco de la programación gratuita prevista para El Patio, espacio que volverá a consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro de la fiesta mayor de los catamarqueños.

Un recorrido marcado por el folclore argentino

La trayectoria de Juan Fuentes dentro de la música popular argentina comenzó como integrante de Los Huayra, agrupación con la que recorrió durante más de una década algunos de los escenarios más importantes del país.

Esa etapa artística le permitió formar parte de importantes festivales y consolidarse dentro del circuito folklórico nacional junto a uno de los grupos más reconocidos del género. A lo largo de esos años, el artista construyó una identidad vinculada profundamente al cancionero popular argentino y al folclore del norte del país. Posteriormente, ya en su etapa como solista, Juan Fuentes desarrolló un camino propio dentro de la música argentina, consolidando un repertorio que combina canciones populares de raíz folklórica con una impronta personal que se convirtió en una de las características centrales de su propuesta artística.

La construcción de esa identidad musical lo posicionó como uno de los referentes de la nueva generación del folclore nacional, manteniendo un fuerte vínculo con las expresiones tradicionales del género y, al mismo tiempo, desarrollando un estilo propio.

Zambas, chacareras y baladas folklóricas

El repertorio de Juan Fuentes se encuentra atravesado por distintos ritmos tradicionales vinculados al folclore argentino. Sus interpretaciones incluyen zambas, chacareras, baladas folklóricas. Estas expresiones musicales forman parte del eje central de una propuesta artística que combina tradición y sensibilidad contemporánea, elementos que le permitieron consolidarse dentro del panorama musical argentino.

A través de esas interpretaciones, el artista fue construyendo un camino propio en la escena nacional, alcanzando reconocimiento dentro del público folklórico y participando de distintos espacios y festivales del país.

La presencia de Juan Fuentes en la edición 2026 de la Fiesta del Poncho refuerza además el perfil folklórico de una programación que reúne a artistas de distintos estilos y trayectorias, con propuestas destinadas a públicos diversos.

El Patio, uno de los espacios centrales del Poncho

La presentación del artista salteño tendrá lugar en El Patio del Poncho, espacio que durante cada edición de la fiesta se transforma en uno de los sectores más concurridos por el público.

Con espectáculos gratuitos y una programación diaria de artistas de distintos géneros, El Patio funciona como un escenario de encuentro dentro de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, permitiendo que residentes y visitantes accedan a propuestas musicales abiertas durante el desarrollo del evento.

La edición 2026 volverá a apostar por una programación amplia y diversa, acompañando cada jornada de la fiesta mayor de los catamarqueños con música en vivo y presentaciones artísticas.