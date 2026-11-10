Más de un millón de jóvenes acompañó al papa León XIV: "No se arrodillen ante los ídolos de este tiempo"

El papa León XIV envió un nuevo mensaje a los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde es escuchado por más de un millón de personas.

"Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos", señaló.

En ese sentido, el Sumo Pontífice afirmó: "Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias. Agustín nos ha dicho: "Hoy estoy de pie". ¡Qué fuerza adquieren esas palabras al recordar a los tres jóvenes de Babilonia! También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".

Además, en otro apartado de su discurso de la misa brindada en el Monumento de los Españoles, el Papa llamó a los jóvenes a unirse a la vida religiosa y expresó: "Hay lugar para vos, Jesucristo te conoce".

"No se arrodillen ante aquellos que no les dan vida, que nada les arrebate la libertad que Dios les ha dado", subrayó el Sumo Pontífice ante una multitud.

Asimismo, expresó que en la actualidad "se levantan ídolos que reclaman adoración, éxito a cualquier precio, dinero, apariencia, popularidad o búsqueda del placer. Con tal de conseguir aprobación podemos mentir o humillar en las redes".



