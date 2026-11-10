"Tu Mejor Jugada": extienden la inscripción al concurso audiovisual para estudiantes secundarios de Catamarca

Con el propósito de ampliar la participación de los jóvenes de toda la provincia, se extendió hasta el 15 de noviembre el plazo de inscripción al concurso audiovisual "Tu Mejor Jugada", una propuesta que convoca a estudiantes de los dos últimos años del nivel secundario a involucrarse en la creación de mensajes de concientización sobre el juego responsable, el uso saludable de la tecnología y el autocuidado.

La iniciativa está destinada a instituciones educativas de toda Catamarca y propone que los cursos participantes trabajen de manera colectiva en la producción de un spot audiovisual. La convocatoria apunta a que los propios estudiantes sean protagonistas de un mensaje positivo, utilizando sus ideas, talentos y creatividad para abordar temáticas vinculadas con los entornos digitales y recreativos.

El certamen es organizado por la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial, a través de su Departamento de Juego Responsable, junto al Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca. Ambas instituciones impulsan esta propuesta con la intención de generar espacios de participación estudiantil y promover hábitos responsables entre los jóvenes.

Creatividad y concientización: los ejes de la propuesta

La consigna invita a los cursos a desarrollar una pieza audiovisual de entre 15 y 60 segundos, en la que puedan transmitir un mensaje claro sobre la importancia del juego responsable y el uso saludable de la tecnología.

La producción deberá reflejar la mirada de los estudiantes sobre estas temáticas, apelando a recursos creativos que permitan generar conciencia y fomentar decisiones responsables. De esta manera, el concurso plantea una experiencia que combina el trabajo en equipo, la expresión artística y la construcción de mensajes con contenido social.

La propuesta busca que los jóvenes no sean solamente destinatarios de campañas de concientización, sino que puedan participar activamente en su elaboración y difusión. A través de sus propias producciones, tendrán la posibilidad de comunicar ideas vinculadas al autocuidado y a la necesidad de construir entornos digitales y recreativos más saludables.

Premios en efectivo para acompañar el egreso

Uno de los principales atractivos de "Tu Mejor Jugada" es la posibilidad de acceder a premios en efectivo de hasta $3.000.000, destinados a colaborar con los gastos del egreso de los cursos participantes.

El incentivo económico representa una oportunidad para que los estudiantes puedan sumar recursos a uno de los momentos más significativos de su recorrido escolar. Al mismo tiempo, el certamen propone compartir una experiencia colectiva que pone en valor la creatividad, la organización y el compromiso de cada grupo.

Desde los organismos organizadores destacaron la importancia de extender el período de inscripción, con el objetivo de permitir que más instituciones educativas y cursos de distintos puntos de Catamarca puedan incorporarse a la convocatoria.

Cómo inscribirse y presentar los trabajos

Los cursos de los dos últimos años del nivel secundario que deseen participar podrán realizar la inscripción y consultar las bases y condiciones a través del sitio oficial de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial:

cajadecredito.catamarca.gob.ar

La recepción de los spots audiovisuales también se extenderá hasta el 15 de noviembre, fecha límite establecida para la presentación de los trabajos.