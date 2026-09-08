Más de veinte parejas dieron un paso decisivo hacia el Sacramento del Matrimonio

Los días 5 y 6 de septiembre se llevó a cabo el noveno encuentro de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio (IPM) correspondiente a este año. La actividad tuvo como escenario el salón de la Iglesia Inmaculado Corazón de María, donde un nuevo grupo de parejas de novios participó de una instancia especialmente orientada a la preparación para recibir el Sacramento del Matrimonio.

En total, fueron 21 parejas las que formaron parte de esta nueva edición de la propuesta. A lo largo de las dos jornadas, los novios participaron de diferentes actividades destinadas a acompañar el camino previo a la celebración del sacramento, en un espacio que combinó momentos de formación con experiencias compartidas.

La propuesta contempló charlas, dinámicas y encuentro fraterno, tres componentes que permitieron desarrollar la preparación desde distintas dimensiones. De esta manera, las parejas pudieron transitar una instancia de formación y, al mismo tiempo, compartir un ámbito de encuentro con otros novios que atraviesan el mismo proceso.

El encuentro representó así una nueva instancia dentro del cronograma anual de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio, que desarrolla sus actividades de manera periódica para acompañar a quienes se preparan para recibir el Sacramento del Matrimonio.

Una propuesta de todo el año

La Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio se lleva adelante mediante una propuesta que tiene carácter mensual. La organización está a cargo de la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano, instituciones que impulsan estos encuentros como espacios destinados a la preparación de las parejas.

La continuidad mensual de la propuesta permite, de este modo, generar nuevas instancias de participación a lo largo del año. Cada encuentro reúne a parejas que se encuentran en la etapa previa a recibir el sacramento y que participan de un recorrido compartido de preparación.

En ese marco, la realización del noveno encuentro confirma la continuidad de la iniciativa durante el año y la incorporación de nuevos grupos de parejas a esta instancia formativa.

El próximo encuentro será en octubre

La agenda de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio ya contempla una nueva convocatoria para octubre. De acuerdo con la información brindada, el próximo encuentro se desarrollará en dos etapas: del 5 al 7 y del 12 al 14 de octubre.

La actividad tendrá como sede la parroquia de San Nicolás de Bari, ubicada en el barrio La Viñita, en la zona sur de Capital. Allí se desarrollará la próxima instancia de esta propuesta organizada por la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano.

La nueva convocatoria dará continuidad al trabajo que se viene realizando mediante los encuentros mensuales y ofrecerá nuevamente a las parejas de novios un espacio de preparación para el Sacramento del Matrimonio.

El calendario previsto para octubre contempla, específicamente: