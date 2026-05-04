Mayo cultural en el Cine Teatro Catamarca: la agenda

El Cine Teatro Catamarca se prepara para un mes de mayo con una cartelera amplia y diversa, que combina propuestas artísticas orientadas a distintos públicos. La programación incluye espectáculos de música romántica, experiencias vinculadas al plano espiritual y opciones familiares con una fuerte impronta escénica.

La oferta reúne a artistas de trayectoria nacional e internacional, junto con producciones que apuestan a la innovación y a la interacción con el público. En este marco, la agenda del mes busca consolidar un espacio cultural que abarque diferentes intereses y edades, con eventos distribuidos a lo largo de mayo.

Paz Martínez: un recorrido por 50 años de música

Uno de los eventos destacados será la presentación del reconocido cantante y compositor Paz Martínez, quien regresará a Catamarca con su espectáculo "50 años de amor". El show tendrá lugar el domingo 17 de mayo a las 20 horas, en una noche que promete un recorrido por su extensa trayectoria.

El artista repasará sus principales canciones, muchas de las cuales han sido interpretadas por figuras destacadas como Mercedes Sosa, Ricky Martin, Luciano Pereyra y Valeria Lynch, entre otros. El repertorio estará centrado en composiciones que han atravesado generaciones, con eje en historias de amor y emociones.

El espectáculo propone una experiencia musical que conecta con el público a través de clásicos ampliamente reconocidos, consolidando una propuesta que combina nostalgia, sensibilidad y vigencia artística. Las entradas se encuentran disponibles tanto en la boletería del teatro como a través de la plataforma Entradaweb.

Noelia Pace y una experiencia de conexión espiritual

El lunes 18 de mayo será el turno de Noelia Pace, quien llegará al escenario del Cine Teatro Catamarca con su propuesta titulada "Mediumnidad". Se trata de una experiencia que invita al público a explorar el plano espiritual y a establecer un vínculo con lo trascendente. Según la medium, el encuentro permitirá a los asistentes "comunicarse, sentir y vibrar con las almas", en una propuesta que plantea la muerte como una transformación que impacta tanto en quienes parten como en quienes permanecen.

Noelia Pace

El espectáculo tiene como objetivo abordar el duelo desde una perspectiva diferente, promoviendo:

La conexión emocional con los seres queridos fallecidos .

. La comprensión de la muerte como un proceso transformador .

. La sanación a través de la experiencia compartida.

En la invitación, Pace destaca que enseñará a los participantes a conectar y recibir mensajes, en un espacio que busca generar un proceso de sanación colectiva. Las entradas para esta propuesta están disponibles a través de la plataforma EntradaShow.

"Guerreras Doradas"

La programación de mayo se completa el domingo 31 con "Guerreras Doradas", un espectáculo orientado al público familiar que combina teatro, música en vivo e interacción constante con los espectadores. La propuesta se caracteriza por una puesta en escena innovadora que traslada el universo animado al formato teatral, incorporando coreografías originales, pantalla gigante y efectos especiales.

A diferencia de una obra tradicional, "Guerreras Doradas" invita a los niños y niñas a convertirse en protagonistas, participando activamente en el desarrollo de la historia e interactuando con las artistas en escena.

Además del despliegue visual y escénico, el espectáculo transmite valores centrales como la amistad, la valentía y la autoaceptación. Estos elementos consolidan una propuesta pensada para el disfrute en familia, donde el entretenimiento se combina con contenidos formativos.