Medio Ambiente presente en el Campo de Piedra Pómez

Durante el fin de semana Santo, personal del Departamento de Áreas Naturales Protegidas dependiente de la Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, estuvieron presentes en el Campo de Piedra Pómez, colaborando con los Auxiliares de Guardaparque locales.

El trabajo de los mismos consistió en el recibimiento a los visitantes, el control de los ingresos, el respeto por las normas y protocolos dentro del ANP, especialmente al uso de los espacios de uso públicos delimitados y el cuidado por las formaciones geológicas icónicas del lugar.

Respecto del lugar de residencia de los visitantes al Área, se encuentran turistas que provenían de diferentes puntos del país, tales como La Ciudad de la Plata, otras ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Chaco , La Rioja y otros tantos de la Capital catamarqueña. Ingresaron más de 200 personas quienes pagaron sus entradas, a los que hay que sumarles niños menores de 12 años, guías y prestadores de servicios turísticos del departamento que no abonan ingreso aoguno. Razón por la cual en el transcurso del 01 al 04 de abril esta Área recibió a más de 250 personas. Los prestadores turísticos no solo fueron de Antofagasta de la Sierra y El Peñón, si no también de Belén, Tinogasta, Santa María y de la Ciudad Capital.

El Secretarío de Medio Ambiente Ingeniero Ambiental, Ricardo Robador, destaca la importancia que tiene la actividad turística que se desarrolla en esta ANP ya que genera un importante derrame sobre la economía local y provincial, siendo el principal objetivo de visitantes.

Esta Área Natural Protegida con el transcurrir de los años se ha convertido en el principal foco de atracción turística de la Puna Catamarqueña y sus pobladores, ya que los principales prestadores de servicios y bienes de consumo son los antofagasteños, además de otros comprovincianos.

También se aprovechó la ocasión para dotar a la Delegación de Guardaparques de El Peñón de una Motocicleta de alta cilindrada y equipada para las duras condiciones del lugar.