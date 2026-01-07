Megaestafa a turistas argentinos en Chile: el bíblico descargo en redes del estafador

Una masiva estafa inmobiliaria afectó a cerca de 200 turistas argentinos que viajaron a Chile para vacacionar en Reñaca y Viña del Mar. Las víctimas pagaron por adelantado el alquiler de supuestos departamentos en un apart hotel que, si bien existía físicamente, no tenía disponibilidad para arriendo turístico. Al llegar al destino, se encontraron con que sus reservas no figuraban y que habían sido engañados por una operatoria fraudulenta cuidadosamente diseñada.

El caso involucra a un falso emprendimiento denominado "Holiday Reñaca", que ofrecía departamentos temporarios a precios llamativamente bajos en una de las zonas más demandadas del litoral chileno. A través de una página web apócrifa, enlaces que redirigían a plataformas reconocidas de reservas y correos electrónicos con dominio empresarial, el estafador logró generar una apariencia de legalidad que convenció a cientos de turistas, en su mayoría argentinos.

Según relataron los damnificados, los pagos se realizaban de forma anticipada, como es habitual en este tipo de alquileres. Sin embargo, una vez concretadas las transferencias, comenzaron las irregularidades: algunos nunca recibieron la confirmación formal de la reserva y otros recién descubrieron el engaño al llegar a destino, cuando desde la administración real del edificio les informaron que no había ningún alojamiento disponible a su nombre.

Sergio González, uno de los afectados, oriundo de Santiago del Estero, contó al canal chileno 24 Horas que al presentarse en el lugar le informaron que no figuraba ninguna reserva. "Ahí entendimos que era una estafa. Sentimos una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas", expresó.

Otro de los casos es el de Ignacio Almenara, quien fue tentado por un supuesto descuento del 20% y adelantó 1.330.000 pesos argentinos, convencido de que se trataba de una página verificada. En tanto, Martín Cabezón también realizó un pago, pero nunca recibió la confirmación de su estadía, lo que lo dejó sin alojamiento al llegar a Chile.

El verdadero propietario de los departamentos, Egon Pfaff, explicó que el estafador utilizó su identidad sin autorización, empleando fotografías reales, datos precisos y referencias auténticas de los inmuebles. "Había una página a mi nombre con imágenes de mis departamentos, y los turistas creyeron que yo los estaba arrendando", señaló, y aseguró que también fue víctima del engaño al ver comprometida su reputación.

La agente inmobiliaria argentina Valentina Funes fue una de las primeras en asistir a las familias afectadas, ayudándolas a conseguir alojamientos alternativos en medio de la emergencia. En diálogo con Canal 13 de Chile, estimó que los casos superan los 200. "Por los contactos directos y los mensajes que recibimos, calculamos al menos 200 familias afectadas", afirmó.

➡️ AFECTÓ A MÁS DE 200 ARGENTINOS EN CHILE



- El autor de una millonaria estafa vinculada a alquileres turísticos en Reñaca, Chile, reconoció haber engañado a cientos de argentinos y lo hizo de una manera que generó aún más indignación: citó un salmo bíblico para pedir perdón.... pic.twitter.com/Svpv2nVNWr — Diario UNO Mendoza (@diariouno) January 6, 2026

Desde el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), la directora regional Carolina Carrasco aseguró que el organismo inició una investigación para determinar responsabilidades. "Buscamos asegurar que todo lo que se les ofrezca cumpla con la normativa y sea verdadero. Hay recomendaciones claras para verificar prestadores y contratar agencias formales. La prevención comienza por el autocuidado", indicó en declaraciones a Cadena 3.

Antes de desaparecer, el responsable de la estafa publicó un mensaje en el sitio web falso en el que pidió disculpas a las víctimas y citó un pasaje bíblico del salmo 51 del Antiguo Testamento, en el que reconocía el daño causado y manifestaba arrepentimiento. Poco después, la página fue dada de baja y el autor del fraude se dio a la fuga.

Desde la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, su gerente general Marcela Pastenes lamentó lo ocurrido y recomendó a los turistas "preferir siempre alojamientos formales y debidamente establecidos", que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Servicios Turísticos, como una medida clave para evitar este tipo de estafas.