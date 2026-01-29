Unidos por Raisa: el torneo solidario que busca llegar a México

La solidaridad vuelve a tomar forma a través del deporte con el torneo de futsal solidario "Unidos por Raisa", una iniciativa impulsada por familiares y amigos que busca reunir fondos para afrontar el tratamiento médico de Raisa en Monterrey, México. Este evento deportivo nace de la urgente necesidad de cubrir los gastos derivados de una compleja situación de salud que la niña enfrenta desde su nacimiento. Raisa nació con parálisis cerebral, cuadro que se desarrolló como consecuencia de una hipoxia al momento de nacer. Sumado a este diagnóstico inicial, la niña debe lidiar diariamente con epilepsia y dificultades motrices, lo que requiere una atención especializada y constante para mejorar significativamente su calidad de vida.

Detalles del evento y modalidades de participación

El torneo se llevará a cabo los días 7 y 8 de febrero en las instalaciones del Polideportivo 920 Viviendas. La organización ha dispuesto una estructura competitiva inclusiva para asegurar una amplia convocatoria, contando con las categorías Libre Masculino y Libre Femenino. Además de los encuentros deportivos en cancha, la jornada contará con:

Venta de comidas: una propuesta gastronómica para los asistentes.

una propuesta gastronómica para los asistentes. Sorteos: premios diversos para quienes deseen colaborar con la compra de números.

premios diversos para quienes deseen colaborar con la compra de números. Actividades familiares: espacios recreativos pensados para integrar a toda la comunidad.

Desde la organización destacaron que cada participación, ya sea como jugador o espectador, es fundamental para alcanzar la meta económica necesaria. Remarcaron, además, que el evento no solo busca recaudar fondos, sino también visibilizar la historia de Raisa y generar una red de apoyo comunitario que trascienda la competencia. Para todos aquellos interesados en sumar su granito de arena, las inscripciones y consultas pueden realizarse a través del contacto directo al número 3834-701242.