Mes de prevención del Grooming: "Hay que dialogar con los chicos y que la sexualidad e intimidad no sean tabúes en la casa"

En el Mes de la Prevención del Grooming, una problemática cuyas víctimas son menores de edad, quienes quedan vulnerables en redes sociales, La Unión se reunió con la doctora Verónica Rodríguez Calascibetta, diputada con mandato cumplido, para recordar su trayectoria respecto a la Ley de Prevención contra el Grooming en la Cámara de Diputados de la provincia.

¿Cuándo fue la primera vez que se presentó el tema del Grooming en la Cámara de Diputados?

- En la Cámara surgió por primera vez en el año 2013. Empezamos a trabajar con el Grooming y con todas las temáticas que se estaban vinculando con la niñez y la adolescencia. Veíamos que las TICs eran fantásticas para los chicos, pero que generaban muchísimos peligros. Fue así que con mi equipo de trabajo en ese año empezamos a elaborar un proyecto que venga a contener una capacitación, una preparación y una educación para los niños, niñas y adolescente con respecto a cómo tenían que manejarse en las redes y supieran cuáles eran los peligros de transitar, publicar o exponerse su privacidad le generaban.

Fue así que en el 2014 logramos la sanción de la Ley de Prevención del Grooming, del Sexting, del Phishing, de esta campaña de capacitación para los niños, niñas y adolescentes, y para los adultos también que tienen que saber y conocer para prevenir y ayudar a su familia. Esta ley fue la primera en el país, porque si bien había una sanción en el Código Penal con respecto al Grooming, no había ninguna Ley nacional que hablara sobre la prevención y cómo proteger a nuestros niños.

¿Qué es el Grooming?

- El Grooming es el acto que comete un pedófilo para captar a un niño en redes sociales. Seguramente se hace pasar por otro niño u niña, acuérdense que en redes todo es anónimo. Van tratando de captar su confianza, de conocer sus problemas y de tratar de ser un igual hasta que una vez que la consiguen y empiezan a pedir seguramente fotos íntimas. Después lo amenazan con publicar esas fotos, o con contarle a sus padres con la finalidad de captar al niño, sacarlo de la red social, y cometer otros delitos como el abuso sexual o el asesinato.

¿Cómo nace la Ley “Mica Ortega”?

- Lamentablemente en nuestro país tenemos muchos antecedentes. El más conocido es el de Mica Ortega que justamente hizo que tengamos una Ley nacional de prevención. Su mamá trabajó fuertemente para conseguir esta ley. El caso sucedió en el año 2016 en que la captó de redes sociales, la sacó de la casa, abusó y la asesinó.

¿Cómo se puede prevenir el Grooming?

- Hay que tomar conciencia de lo que estamos hablando. Es muy importante que toda la sociedad se involucre y los papás sepan que tiene que hablar con sus niños. La sexualidad, su intimidad, no pueden ser temas tabúes. Tienen que ser temas que se dialoguen en la casa, para explicarle justamente que no tiene compartir imágenes íntimas. Que por más que se vinculen con otros chicos que digan ser la misma edad, nunca van a saber si eso es así. Explicarles el peligro que genera las redes y entender que las redes no son únicamente el Facebook, TikTok, X, Instagram. Sino que también que, por ejemplo, muchos papás dicen “ay, no, mis chicos están todo el día en casa, están todo el día jugando la Play”. Bueno, la Playstation tiene un chat abierto, internacional, y en ese chat les puedo asegurar que hay propuestas sexuales, hay videos, y hay pedófilos tratando de captar a niños, niñas y adolescentes y los papás tienen que tomar conciencia de la situación y tomar el toro por las astas.

Después el Estado con una muy buenas políticas, tiene las herramientas con esta la Ley del 2014, después hay en la provincia una Ley de 2021/ 2022 de la diputada Cecilia Guerrero, está la Ley Nacional. Hay que instalarlos a los temas y no hay que dejar de hablarlo, es la manera de que esto no siga sucediendo, y si sucede, saber cómo defendernos.

¿Qué pueden hacer los padres si detectan un caso de Grooming?

- En esto hay que advertir a los papás. Si algún papá detecta una de estas situaciones, es muy importante que vaya a la Unidad de Ciberdelitos, a la Fiscalía correspondiente, a la Delegación Judicial y haga la denuncia inmediata, que no borre las pruebas, que lleven el teléfono para que puedan localizar al delincuente y encerrarlo. Muchas veces ante situaciones de exposición de nuestros hijos, la reacción es protegerlos, y a veces es borrar todo eso donde se exponen y no es así, no tiene que suceder. Es duro, y triste, pero hay que tomar el toro por las astas y recurrir a la delegación judicial más próxima y hacer la denuncia correspondiente y cuidar a los chicos, hablar, dialogar.

Si ven a sus hijos encerrados, constantemente con el teléfono y tienen chat seguido, vean su teléfono. Hay un tema que siempre que se discute y lo hemos discutido en conversatorios que hemos realizado en tiempo atrás hasta donde podemos los papás mirar el teléfono de nuestros hijos, ese derecho de intimidad. Pero bueno, los niños son chicos y están expuestos y emocionalmente no tienen la madurez necesaria. Hay que revisar los chats porque a veces los pedófilos tienen una manera tan manipuladora de manejar a los chicos que logran que guarden secretos, que no expongan las situaciones.

Entonces, a los papás, insisto con el diálogo y no confiarse con las redes sociales.