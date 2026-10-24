Mi Bingo Catamarqueño entregó $170 millones y sorteó dos autos 0 km

Mi Bingo Catamarqueño realizó el sábado 24 de octubre una edición especial por el Día de la Madre, con más de $170 millones distribuidos en premios. El sorteo se llevó a cabo a las 15 en la Sala de Sorteos de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, ubicada en Rivadavia 967, y se transmitió en vivo por radio, televisión y plataformas digitales.

La jornada incluyó premios en efectivo, dos automóviles 0 km, dos motocicletas y viajes, con participación de compradores de cartones físicos y online.

El pozo extra de $18 millones salió en la octava ronda

Uno de los momentos centrales del sorteo llegó en la octava ronda, cuando un participante obtuvo un premio total de $25 millones. La suma estuvo compuesta por los $7 millones del premio original y los $18 millones correspondientes al Pozo Extra.

Además, Claudia Cabrera ganó un automóvil 0 km en la décima ronda, correspondiente al premio mayor. El segundo vehículo se sorteó entre los compradores de cartones y quedó en manos de Darío Alejandro Ogas, de Capital.

Motos, viajes y premios en efectivo

Entre los premios adicionales se entregaron dos motocicletas: una Honda Wave para Héctor Rubén Ibáñez, de Capital, y una Honda Navi para Griselda Noemí Herrera, de San Pedro, departamento Capayán.

También se sortearon dos viajes para dos personas y distintas sumas de dinero. La propuesta incluyó premios de $100.000 para quienes acertaran las cuatro cifras de la Primera de la Quiniela, además de 150 premios de $50.000 y otros 100 de $100.000, distribuidos entre cartones físicos y digitales.

Cada cartón incluyó una raspadita en el reverso, con nuevas posibilidades de obtener premios. Por otra parte, Mi Bingo Regalón entregó $3 millones al cartón número 41264.

Reconocimiento a los vendedores y compromiso social

La edición especial también contempló un sorteo exclusivo para vendedores, con premios en efectivo y dos motocicletas, como reconocimiento a quienes participan en la comercialización del bingo.

Desde la organización destacaron la aceptación de la modalidad de compra online, que permite participar desde distintos puntos de la provincia. Asimismo, reafirmaron el compromiso de Mi Bingo Catamarqueño con las entidades beneficiarias sin fines de lucro.

Con más de $170 millones repartidos, la edición especial por el Día de la Madre concluyó con premios de gran valor y la participación de jugadores de distintos sectores de Catamarca.

La organización informó que se encuentra disponible la nómina completa de ganadores de esta edición.