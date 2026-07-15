Miércoles calentito en Catamarca: la máxima llegará a los 24 grados

Mientras se palpita el partido de Argentina de esta tarde, el clima en lo meteorológico se anticipa estable. De acuerdo con las previsiones el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y algo nublado, acompañado de un progresivo incremento de la temperatura que llevará al ambiente desde condiciones frescas durante las primeras horas hasta una tarde agradable, esto según el Servicio Meteorológico Nacional.

El informe muestra un panorama sin cambios bruscos a lo largo del día. También se observará un cambio en la dirección del viento. Mientras durante la madrugada predominará el sector Oeste, con el correr de las horas el viento rotará al sector Norte, manteniéndose con intensidad moderada durante la tarde y la noche.

Madrugada fresca y nubladita

Las primeras horas del miércoles comenzaron con un ambiente fresco. Para la madrugada el cielo se presentó parcialmente nublado y con una temperatura de 9 grados. El viento comenzó soplando desde el Oeste.

Una mañana ventosa

Durante la mañana, las condiciones meteorológicas presentarán pocas variaciones respecto del inicio de la jornada. El cielo continuará parcialmente nublado, mientras que la temperatura se ubicará en 8 grados, conservando un ambiente fresco.

La principal modificación estará dada por el comportamiento del viento, que rotará al sector Norte. Las velocidades previstas se ubicarán entre 13 y 22 kilómetros por hora, favoreciendo el ascenso gradual de la temperatura que se percibirá con mayor claridad durante la tarde.

La tarde será el momento más cálido del día

Con el avance de la jornada llegará el período de mayor temperatura. Durante la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 24 grados, convirtiéndose en el momento más cálido del miércoles. El cielo pasará a presentarse algo nublado. En simultáneo, el viento aumentará su intensidad, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora, manteniendo la orientación de la hora anterior.

Una noche templada

Hacia la noche, el tiempo conservará las mismas características que predominaron durante el resto de la jornada. El cielo permanecerá algo nublado, mientras que la temperatura descenderá apenas hasta los 19 grados, manteniendo un ambiente templado.

El viento continuará del norte, con velocidades previstas entre 23 y 31 kilómetros por hora, sin cambios respecto de la tarde.