Miércoles en el Poncho: llega Juan Fuentes y Orellana Lucca a El Patio

La 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho transita su sexta jornada con una programación artística, cultural y turística que vuelve a distribuir sus propuestas en los distintos espacios del evento. Este miércoles 22 de julio, el público podrá acceder a una agenda que reúne espectáculos de música y danza, propuestas gastronómicas, experiencias turísticas y producciones audiovisuales vinculadas con la riqueza cultural de Catamarca.

La jornada fue organizada alrededor de diferentes lenguajes y expresiones. El folklore ocupará un lugar central en El Patio, con una programación que se extenderá desde las 14 y que tendrá como protagonistas a numerosos artistas, ballets, academias y delegaciones. En paralelo, el Mercado Cultural comenzará con una propuesta vinculada a las danzas y la música folklórica para luego avanzar hacia distintas bandas de rock catamarqueño.

La jornada también tendrá como uno de sus momentos destacados la segunda edición de Catamarca Retumba, una caminata sonora que reunirá a copleras y copleros y que propone recuperar, compartir y poner en valor la tradición coplera local.

El Patio, una tarde de folklore de principio a fin

El Patio del Poncho será uno de los principales puntos de encuentro de la jornada. Desde las 14, el escenario ofrecerá una programación dedicada al folklore, con una sucesión de presentaciones de artistas y agrupaciones.

La propuesta tendrá como uno de sus momentos centrales los shows de Juan Fuentes y Orellana Lucca, quienes convertirán al espacio en una gran pista para bailar al ritmo de chacareras y zambas norteñas.

La programación completa de El Patio estará integrada por:

Ballet Mario Rodríguez - Centro Vecinal DFS.

Delegación Departamental El Alto.

Roly Ficha Acosta.

Academia El Mangrullo.

Federico Miranda.

Juan Fuentes.

Vitín Martoccia.

Ballet El Montaraz.

Rochi Orellana.

Daniela Figueroa.

Orellana Lucca.

La presencia de academias, ballets, delegaciones y solistas permitirá construir una agenda amplia dentro de una misma propuesta, con la música y la danza folklórica como eje de una tarde pensada para disfrutar en familia.

Catamarca Retumba: caminar, cantar y compartir

Otra de las actividades destacadas será la 2º edición de Catamarca Retumba, una caminata sonora impulsada por el colectivo Comadres de Eulalia. La actividad reunirá a copleras y copleros y contará con momentos de rondas de canto al son de las cajas. La propuesta invita a participar de una experiencia colectiva en la que el desplazamiento por los espacios del Predio estará acompañado por el canto y las expresiones de la tradición coplera.

El punto de encuentro será a las 16 en la explanada central del Predio. Luego, el grupo se desplazará hacia el Pabellón de Turismo y finalizará su recorrido en el Mercado Cultural.

Allí se desarrollará una ronda abierta de coplas, vidalas y tonadas. La invitación está dirigida a todos aquellos que quieran caminar y cantar en una actividad que pone en valor la tradición coplera local y que incorpora la participación colectiva como parte central de la propuesta.

El Mercado Cultural cambia de ritmo

El escenario del Mercado Cultural comenzará la jornada en sintonía folklórica, pero a medida que avance la tarde cambiará de registro para presentar a distintas bandas de rock catamarqueño.

La programación incluirá:

Academia de Danzas Folclóricas Reflejos de Tradición.

Dudy Heredia.

Florencia Tula.

Los Piedrablanqueños.

Wayná Folk.

La Legión del Matrero.

Smoke Death.

Neitors.

DJ Set.

Euforia.

Norte Impasible.

Mortadela Slim.

La agenda permitirá recorrer distintos estilos dentro de un mismo espacio. La jornada comenzará con las danzas folklóricas y las expresiones vinculadas a la música de raíz para luego abrir paso a una programación marcada por el rock catamarqueño y otras propuestas musicales.

Turismo, sabores, paisajes y música

El Pabellón de Turismo ofrecerá una agenda que combinará propuestas artísticas con experiencias vinculadas a los destinos y las expresiones culturales de Catamarca.

La programación estará conformada por:

Ballet Centro Terapéutico - Ministerio de Salud.

Daniel "El Cuchi" Roldán.

Ministerio de Minería - Catamarca, tierra de minerales y rutas.

Dúo Eugenia Martínez - Agustín Varela.

UTHGRA - Destilando postales de Catamarca.

Catamarca Gospel Choir.

Viví Paclín.

Capital - Un viaje por los sabores nativos.

Luis Castellano Tango.

Abel Bazán.

Tinogasta - Viaje sensorial.

Embrujo.

El espacio reunirá propuestas vinculadas a la música, el turismo, los sabores nativos y las experiencias sensoriales, con presentaciones que recorrerán diferentes miradas sobre los paisajes y las expresiones de Catamarca.

Cine y animación en Poncho Audiovisual

La sexta jornada también contará con una programación específica dedicada a las producciones audiovisuales. Entre las 15 y las 18 se desarrollará Ponchito Audiovisual, con la muestra ANIMA LATINA - Festival de Cine de Animación Latinoamericano.

Más tarde, de 19 a 22, tendrá lugar El Cine es Memoria, con la presentación del documental "Compartir la soledad", proyecto en desarrollo de Mariel Bomczuk. La actividad incluirá una charla con la realizadora.

De esta manera, la agenda audiovisual incorporará a la jornada una propuesta que atraviesa la animación, el cine y la memoria, ampliando el recorrido cultural de la Fiesta del Poncho hacia distintas formas de producción y expresión.

Para disfrutar de la Fiesta del Poncho

La programación completa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, junto con toda la información necesaria para disfrutar del evento, puede consultarse en la web fiestadelponcho.gob.ar y en las redes sociales oficiales de la fiesta.

Las entradas para las noches del Escenario Mayor se consiguen online en universotickets.com y también en las boleterías del Estadio Bicentenario, que funcionan de 14 a 22 durante los diez días de la fiesta.

La sexta jornada del Poncho propone así un recorrido por diferentes expresiones culturales. El folklore tendrá su gran escenario en El Patio; las coplas, vidalas y tonadas encontrarán su espacio en la caminata de Catamarca Retumba; el Mercado Cultural combinará danzas, música folklórica y rock catamarqueño; el Pabellón de Turismo reunirá propuestas vinculadas con los destinos, los sabores y las experiencias; y Poncho Audiovisual sumará animación, cine y memoria.

Con esa variedad, el miércoles 22 de julio se presenta como una nueva jornada para recorrer los espacios de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, disfrutar de la música y la danza, participar de una propuesta colectiva de canto y conocer las distintas actividades culturales y turísticas que forman parte de la programación de esta 55° edición.