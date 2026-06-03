Miércoles inestable en Catamarca: llovizna y una máxima de 22 grados

Mitad de semana y el clima se presentará con un escenario meteorológico variable, donde la humedad y la posibilidad de precipitaciones estarán presentes durante gran parte de la jornada. El pronóstico anticipa cambios en las condiciones del tiempo a medida que avancen las horas, configurando un día en el que convivirán lloviznas, neblina y lluvias aisladas.

Las condiciones previstas muestran una jornada con variaciones térmicas moderadas y predominio de vientos provenientes del sector Norte. Además, las probabilidades de precipitaciones estarán distribuidas en distintos momentos del día, tal y como sucedió durante este martes.

Madrugada con lloviznas y viento

Las primeras horas del miércoles estuvieron acompañadas por lloviznas que marcarán el inicio de la jornada. Durante la madrugada, la temperatura se ubicó en torno a los 14 grados, ya con presencia de inestabilidad.

En este tramo del día, el viento sopló desde el Norte con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La mañana tendrá neblina

Con el avance de la mañana se espera la formación de neblina, fenómeno que caracterizará este período y coincidirá con la temperatura mínima prevista para toda la jornada.

El registro térmico descenderá hasta los 12 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones disminuirá considerablemente. Al mismo tiempo, el viento seguirá soplando desde el mismo sector de la hora anterior peroreducirá su intensidad y soplará con velocidades comprendidas entre 13 y 22 km/h.

Regreso de las lloviznas durante la tarde

La tarde volverá a mostrar condiciones de inestabilidad con el retorno de las lloviznas. Este período coincidirá además con el momento de mayor temperatura de toda la jornada, alcanzando los 22 grados, que representan la máxima prevista para el miércoles.

La probabilidad de precipitaciones volverá a incrementarse. En cuanto al viento, retomará una intensidad similar a la observada durante la madrugada, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, siempre desde el sector Norte.

Noche con lluvias aisladas y continuidad del viento norte

Hacia el cierre de la jornada, el pronóstico indica la presencia de lluvias aisladas, manteniéndose las condiciones de humedad que acompañarán al día desde sus primeras horas.

La temperatura rondará los 19 grados, mientras que la probabilidad de precipitaciones continuará en un rango de hasta un 40%. El viento seguirá predominando desde el norte y conservará velocidades moderadas.

Uno de los aspectos destacados del pronóstico para este miércoles es la ausencia de ráfagas significativas. Según los datos del SMN, durante toda la jornada no se esperan incrementos bruscos en la intensidad del viento, manteniéndose las velocidades previstas dentro de los rangos anunciados para cada período del día.

De esta manera, Catamarca atravesará un miércoles caracterizado por la alternancia de fenómenos asociados a la humedad, con lloviznas en distintos momentos, neblina durante la mañana, lluvias aisladas hacia la noche y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 22 grados de máxima, bajo el predominio constante de vientos provenientes del sector norte.

