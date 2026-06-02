Incendios forestales en Catamarca: se registraron 22 focos activos en apenas una semana

La Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, informó que durante los últimos días se registraron 22 incendios forestales en distintos sectores del Valle Central, afectando una superficie aproximada de 8 hectáreas.

El relevamiento oficial revela que la distribución de los focos fue la siguiente:

Capital: 11 incendios

11 incendios Valle Viejo: 8 incendios

8 incendios Fray Mamerto Esquiú: 3 incendios

En cuanto a la temporalidad, 11 incendios ocurrieron entre el 23 y el 27 de mayo, mientras que los 11 restantes se registraron entre el 28 y el 31 del mismo mes, lo que evidencia un ritmo sostenido de actividad ígnea en la región.

Coordinación de respuesta ante emergencias

Para controlar las distintas situaciones, trabajaron de manera coordinada:

Brigadistas de la provincia

Policía de la Provincia

Bomberos de la Provincia

Bomberos Voluntarios de San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú

Esta articulación interinstitucional permitió actuar con rapidez en los distintos focos, reduciendo el impacto inmediato sobre la vegetación y las zonas urbanas cercanas.

Mayo, un mes crítico

Desde la Brigada indicaron que los registros de mayo reflejan un incremento significativo de la actividad de fuego en la provincia. Durante ese mes se contabilizaron 36 incendios forestales, afectando más de 257 hectáreas.

El análisis de estos datos pone de relieve la gravedad de la situación, mostrando que el incremento en cantidad de focos no solo se mantiene en días aislados, sino que refleja una tendencia preocupante a lo largo del mes.

Aumento anual y comparativa histórica

El acumulado anual de 65 incendios forestales representa un incremento del 110% en la cantidad de focos registrados respecto al mismo período de los años 2024 y 2025.

Este dato subraya un crecimiento sostenido y significativo del riesgo de incendios en Catamarca, consolidando la necesidad de reforzar la planificación y la prevención a nivel provincial.

Estrategias de prevención y coordinación territorial

El director de la Brigada, Damián López, lidera reuniones de trabajo con municipios del interior provincial para evaluar la situación de cada jurisdicción antes del inicio de la temporada alta de incendios forestales.

Estos encuentros incluyen:

Relevamiento de condiciones del terreno

Análisis de disponibilidad de combustible vegetal

Coordinación con intendentes, autoridades sanitarias, policiales y equipos de emergencia locales

Asimismo, se realiza un relevamiento de los recursos humanos y materiales disponibles en cada municipio, con el objetivo de:

Fortalecer la planificación

Optimizar la capacidad de respuesta

Consolidar el trabajo conjunto ante posibles emergencias de gran magnitud

Conciencia ciudadana y medidas de prevención

Finalmente, desde la Brigada se recordó a la comunidad:

Evitar cualquier práctica que pueda generar fuego en áreas rurales o de vegetación

en áreas rurales o de vegetación Extremar las medidas de cuidado para reducir el riesgo de incendios

para reducir el riesgo de incendios Proteger el ambiente, los bienes y la seguridad de las personas

La combinación de coordinación institucional, planificación estratégica y concienciación ciudadana se perfila como la herramienta principal para enfrentar un fenómeno que, según los datos, no muestra signos de disminución.