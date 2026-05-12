Pimpinela abrirá el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026

La 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 ya comienza a definir parte de su cartelera artística y confirmó una de las presentaciones más esperadas para la noche inaugural. El reconocido dúo Pimpinela será el encargado de abrir el Escenario Mayor el próximo viernes 17 de julio, en el inicio de la fiesta más importante del invierno argentino.

El anuncio suma jerarquía a la programación artística del Poncho 2026 y marca el regreso de figuras históricas de la música popular al principal escenario cultural de Catamarca. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Lucía y Joaquín Galán llegarán a la provincia para protagonizar una de las noches centrales de la tradicional celebración que se extenderá durante diez jornadas.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volverá a reunir a miles de personas en torno a propuestas musicales, culturales y gastronómicas, además de exhibiciones artesanales y la participación de productores de toda la provincia.

Un dúo histórico de la música popular

Integrado por Lucía Galán y Joaquín Galán, Pimpinela construyó una de las trayectorias más reconocidas de la música popular en español.

A lo largo de más de 40 años de carrera artística, el dúo logró consolidar un estilo propio que combina interpretación teatral y canciones con fuerte carga narrativa y emocional.

Su propuesta artística trascendió fronteras y llevó sus espectáculos a escenarios de latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Con el paso del tiempo, el grupo logró consolidarse como una referencia de la música popular hispana, manteniendo vigencia a través de nuevas producciones, giras internacionales y presentaciones multitudinarias.

Canciones que marcaron generaciones

La presencia de Pimpinela en el Poncho 2026 también representa la llegada de un repertorio que atraviesa distintas generaciones y que se convirtió en parte de la historia de la música popular argentina y latinoamericana.

Entre los clásicos más reconocidos del dúo se destacan canciones como:

"Olvídame y pega la vuelta"

"A esa"

"Valiente"

"La familia"

Estas composiciones forman parte de una extensa discografía que consolidó al grupo como uno de los fenómenos musicales más exitosos del continente. Además de su producción artística, Pimpinela acumuló múltiples reconocimientos internacionales y mantuvo una fuerte presencia dentro de la escena musical en español.

Una figura central para la apertura del Poncho

La actuación del dúo argentino será uno de los momentos centrales de la noche inaugural del festival, prevista para el viernes 17 de julio. La incorporación de Pimpinela al Escenario Mayor aparece como una apuesta fuerte dentro de la programación artística de esta nueva edición de la fiesta, que cada invierno convierte a Catamarca en uno de los principales polos culturales y turísticos del país.

El evento es considerado uno de los encuentros culturales más importantes de Argentina y concentra una amplia convocatoria de visitantes durante el receso invernal.

El Poncho 2026 comienza a delinear su cartelera

Con el anuncio de Pimpinela para la noche inaugural, la organización de la fiesta continúa delineando la programación del Escenario Mayor para la edición 2026. La confirmación del histórico dúo se suma a los primeros nombres ya anunciados y anticipa una cartelera con figuras de alcance nacional e internacional.

La organización informó además que las entradas para la noche del 17 de julio estarán disponibles próximamente a través de la plataforma Universo Tickets.

Canales oficiales y programación

Toda la información vinculada a la programación artística y las actividades de la fiesta podrá seguirse mediante los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Los espacios habilitados para consultas y novedades son:

Web oficial: Fiesta del Poncho

Instagram: Instagram Fiesta Nacional del Poncho

Facebook: Facebook Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

TikTok: TikTok Fiesta Nacional del Poncho

Con la confirmación de Pimpinela para la apertura del Escenario Mayor, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho comienza a consolidar una programación que combinará artistas históricos de la música popular con nuevas propuestas culturales en el marco de su 55° edición.