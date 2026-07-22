Milagro en la Puna: rescataron a los cuatro mineros varados desde el domingo

Luego de un intenso operativo de búsqueda y rescate, los cuatro mineros que habían quedado varados desde el domingo en la Puna catamarqueña fueron encontrados este miércoles a primera hora. El hallazgo se produjo en medio de un temporal histórico y después de que los trabajadores soportaran condiciones extremas, entre ellas temperaturas de hasta 30 grados bajo cero.

La noticia del rescate puso fin a varios días de incertidumbre y angustia, durante los cuales distintos equipos trabajaron para localizar a los trabajadores en una zona afectada por la nieve, el frío extremo y las dificultades para desplazarse.

Según se informó, los cuatro mineros fueron encontrados en buenas condiciones generales de salud, teniendo en cuenta las condiciones extremas que debieron soportar durante el tiempo que permanecieron varados.

El secretario general de AOMA, Gustavo Molina, fue quien confirmó los primeros detalles del rescate y no dudó en calificar de "milagroso" lo sucedido en Antofagasta de la Sierra.

¿Cómo los encontraron?

Molina explicó que la camioneta que faltaba finalmente fue ubicada. En el interior del vehículo se encontraban dos de los trabajadores, mientras que los otros dos habían salido a buscar señal para intentar dar una posible ubicación de dónde se encontraban.

"La camioneta que faltaba ha sido ubicada, ha sido ubicada, primero con dos personas adentro de ella y las otras dos personas, son las que salieron a buscar señal para dar una posible ubicación de donde estaban, han sido localizadas hace media hora", dijo el dirigente gremial en diálogo con Radio Valle Viejo.

El hallazgo de los cuatro trabajadores permitió avanzar en el operativo de rescate, luego de que durante varios días no se lograra establecer con precisión el lugar en el que se encontraban. La situación se desarrolló en un escenario de condiciones meteorológicas extremas y con una búsqueda que obligó a desplegar distintos recursos para alcanzar la zona.

Tres noches en la Puna y temperaturas extremas

El secretario general de AOMA destacó que el segundo convoy permaneció durante tres noches en la Puna, expuesto a las condiciones climáticas que afectaron la región. "El segundo convoy ha pasado tres noches en la Puna, con las condiciones conocidas por todos", agregó Molina.

El dato adquiere especial relevancia por las condiciones que debieron soportar los trabajadores durante el tiempo que permanecieron varados. Las temperaturas llegaron hasta 30 grados bajo cero, en un contexto de temporal y dificultades para el desplazamiento. Para Molina, el hecho de haber logrado encontrar a los trabajadores después de ese período representa prácticamente un milagro.

"Estamos hablando prácticamente un milagro de que, primero que lo hayamos encontrado", sostuvo.

Dos helicópteros fueron enviados desde Cachi

Luego de que los rescatistas llegaran primero hasta los mineros y lograran dar con ellos, se esperaba el despliegue de medios aéreos para completar las tareas de rescate.

Molina informó que dos helicópteros despegaban desde Cachi y que serían los encargados de intentar bajar en la zona para avanzar con la evacuación de los trabajadores. El dirigente explicó que, en ese momento, los rescatistas eran quienes habían llegado primero al lugar y habían logrado localizar a los mineros.

La prioridad pasó entonces a concentrarse en el traslado de los trabajadores hacia un lugar seguro, con la participación de los medios aéreos y la llegada de personal médico.

Los trabajadores están lúcidos

En cuanto al estado de salud de los mineros, se precisó que se encontraban lúcidos, aunque con la previsión necesaria debido a las condiciones extremas que habían atravesado. "En este momento están abocados todos los recursos a bajarlos, llegaba personal médico para que lo revisen, pero están todos lúcidos", explicó Molina.

El estado general de los trabajadores fue considerado bueno teniendo en cuenta las circunstancias en las que permanecieron durante tres noches. La atención médica se encontraba entre las prioridades inmediatas una vez concretado el hallazgo.

El operativo se concentraba así en completar el descenso de los trabajadores y permitir que fueran revisados por personal médico después de haber soportado las condiciones extremas de la Puna.

El cuestionamiento a los protocolos y a la minera Río Tinto

El rescate se produjo en paralelo a un fuerte cuestionamiento gremial por las fallas en el protocolo minero y por lo ocurrido con la minera Río Tinto.

Molina aclaró que, en la primera etapa, el objetivo principal fue concentrar todos los esfuerzos en encontrar a las personas afectadas. "No estamos buscando culpables, sino poniendo toda la energía en encontrar a las personas, no solamente los trabajadores mineros, sino las personas que pueden estar afectadas en la zona", señaló.

Sin embargo, el dirigente anticipó que, una vez concluido el operativo de rescate, comenzará una etapa de investigaciones y análisis sobre lo ocurrido.

"Ahora se vienen las investigaciones, hay muchas preguntas para hacer, los protocolos existen, esto la verdad que nos ha sorprendido todo, no únicamente a los mineros", afirmó.