Municipales de Saujil recibirán un aumento salarial del 12,5% en dos cuotas

La Municipalidad de Saujil y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantuvieron una reunión para definir la pauta salarial de los empleados municipales.

Durante el encuentro, las partes acordaron un incremento del 12,5% en los haberes, como parte de la actualización salarial para los trabajadores del municipio.

De acuerdo con lo informado, la suba representa aproximadamente $80.000 para un empleado de categoría 10.

El aumento se liquidará en dos tramos, que serán abonados durante los meses de noviembre y diciembre.