Nación busca abrir una nueva negociación con las universidades tras la marcha

El Gobierno nacional confirmó que convocará a las universidades a una mesa de diálogo luego de la marcha universitaria prevista para este martes, en medio de un escenario de creciente tensión entre la administración nacional y las casas de estudio por la situación presupuestaria del sistema universitario.

Desde la Casa Rosada señalaron que la intención oficial es abrir una instancia de conversaciones con los rectores para discutir tanto la asignación de recursos como los mecanismos de control sobre los fondos destinados a las universidades públicas. En paralelo, el Ejecutivo adelantó que buscará avanzar en un rediseño del esquema de distribución de fondos, con especial atención sobre los hospitales universitarios.

La decisión se conoce en la antesala de una nueva movilización en defensa de la universidad pública, una protesta que reunirá a rectores, docentes y estudiantes que vienen reclamando una actualización presupuestaria frente al impacto de la inflación sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

El foco oficial sobre los hospitales universitarios

Uno de los principales ejes que el Gobierno pretende discutir en la futura mesa de diálogo está vinculado al financiamiento de los hospitales universitarios. Según indicaron fuentes oficiales, el Ejecutivo planea convocar especialmente a representantes de estas instituciones para revisar tanto su funcionamiento como la distribución de las partidas presupuestarias destinadas a su sostenimiento.

En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que la convocatoria se realizará después de la movilización de este martes y que incluirá a todos los rectores de universidades que cuenten con hospitales universitarios bajo su órbita.

El objetivo oficial, según detalló el funcionario, será avanzar en un rediseño de la distribución de fondos, en un contexto donde el financiamiento de estas estructuras sanitarias se convirtió en uno de los puntos más sensibles dentro del debate universitario.

Los hospitales universitarios cumplen un rol central tanto en la formación académica como en la prestación de servicios de salud, por lo que el Gobierno considera necesario revisar el esquema actual de asignación presupuestaria.

Auditorías y control de los recursos

Otro de los puntos que el Ejecutivo ratificó es la decisión de mantener las auditorías sobre el uso de fondos públicos en las universidades. Desde el oficialismo defendieron la necesidad de "transparentar" el sistema de financiamiento y remarcaron que cualquier discusión sobre aumentos presupuestarios deberá estar acompañada por mayores mecanismos de control y rendición de cuentas.

Fuentes oficiales insistieron en que el Gobierno no dará marcha atrás con la revisión de los recursos asignados al sistema universitario y sostuvieron que la discusión no se limitará únicamente a un eventual incremento de partidas, sino también a la forma en que esos fondos son administrados.

En ese sentido, dentro del oficialismo reconocen la necesidad de sostener canales de diálogo abiertos con las universidades, aunque remarcan que cualquier modificación presupuestaria deberá contemplar instrumentos que permitan supervisar el destino de los recursos públicos.

Entre los aspectos que el Gobierno pretende discutir aparecen:

La distribución de fondos entre universidades.

entre universidades. El financiamiento de hospitales universitarios .

. Los mecanismos de auditoría y control .

. La rendición de cuentas sobre el uso de partidas públicas.

sobre el uso de partidas públicas. La actualización presupuestaria frente al contexto inflacionario.

Una marcha en medio de un conflicto creciente

La convocatoria oficial llegará después de una movilización que se anticipa masiva y que tendrá como eje la defensa de la universidad pública. Rectores, docentes y estudiantes vienen manifestando su preocupación por las dificultades presupuestarias que enfrentan las instituciones de educación superior.

Los reclamos apuntan principalmente al impacto de la inflación sobre:

Los gastos de funcionamiento de las universidades.

de las universidades. Los salarios docentes y no docentes .

. El sostenimiento de hospitales universitarios .

. Las áreas de investigación.

Desde distintos sectores universitarios sostienen que la situación financiera compromete el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas, además de afectar servicios esenciales vinculados a la salud y la investigación científica.

Las advertencias de los rectores sobre las dificultades para sostener el funcionamiento de las casas de estudio terminaron por convertir el conflicto en uno de los principales focos de tensión política de las últimas semanas.

Un escenario de negociación abierto

Aunque el enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades se profundizó en las últimas semanas, dentro de la Casa Rosada admiten la necesidad de sostener una instancia de negociación con el sistema universitario. La futura convocatoria aparece así como un intento de encauzar el conflicto después de la movilización.

El oficialismo busca combinar dos objetivos: por un lado, atender las demandas vinculadas al financiamiento y, por otro, avanzar con un esquema de mayor control sobre el uso de recursos públicos.

En ese marco, la discusión sobre los hospitales universitarios asoma como uno de los capítulos centrales de la negociación que se abrirá tras la protesta de este martes. El Gobierno pretende revisar la estructura de distribución de partidas mientras las universidades reclaman recursos para sostener el funcionamiento de instituciones que consideran estratégicas para la educación superior y el sistema de salud.

La marcha universitaria, en ese contexto, no solo funcionará como una demostración de fuerza de la comunidad educativa, sino también como el punto de partida de una nueva etapa de diálogo entre el Ejecutivo y las universidades nacionales.