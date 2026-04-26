Velódromo Sur: salud, servicios y recreación en una nueva edición de Bienestar Activo

El Velódromo Sur se convirtió en el epicentro de una nueva jornada del programa "Bienestar Activo + Lleguemos al Barrio", una iniciativa impulsada por la Vicegobernación de la Provincia, en articulación con el Ministerio de Salud, que volvió a mostrar su capacidad de convocatoria con un marco multitudinario de familias. La actividad se inscribe dentro de una estrategia de trabajo territorial sostenido, orientada a acercar servicios esenciales de manera directa, gratuita y descentralizada a los vecinos de la zona sur de la Capital.

El encuentro permitió consolidar el enfoque de gestión que encabeza Rubén Dusso, basado en la presencia institucional en los barrios y la integración de distintas áreas del Estado en un mismo espacio. La jornada no solo facilitó el acceso a prestaciones médicas y administrativas, sino que también generó un ámbito de encuentro comunitario, donde la asistencia se combinó con propuestas recreativas y culturales.

Atención sanitaria y acceso a servicios esenciales

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la atención en salud, con una oferta amplia de especialidades que permitió responder a distintas necesidades de la población. Durante el operativo, los vecinos accedieron a consultas en:

Clínica médica

Cardiología

Odontología

Pediatría

Este despliegue sanitario, coordinado por el Ministerio de Salud, se complementó con otros servicios clave que ampliaron el alcance de la intervención estatal en territorio.

En ese sentido, se destacó la presencia del móvil del Registro Civil, que permitió la realización de trámites de DNI, acercando una gestión fundamental a quienes, por distintas razones, no pueden acceder fácilmente a las oficinas habituales. Esta acción fue posible gracias a la participación del Ministerio de Gobierno, que integró su estructura al operativo.

Otro de los puntos de alta demanda fue el servicio de Zoonosis, que brindó asistencia veterinaria y castraciones, respondiendo a una necesidad concreta de la comunidad. La concurrencia en este sector evidenció la importancia de incorporar este tipo de prestaciones en los operativos barriales.

Cultura, recreación e integración comunitaria

Más allá de los servicios esenciales, la jornada también incorporó una dimensión cultural y recreativa que fortaleció el carácter integral del programa. Uno de los espacios más destacados fue el destinado a las infancias, donde el equipo de la Biblioteca del Senado desarrolló actividades de promoción de la lectura y talleres de dibujo.

Estas propuestas generaron un entorno participativo para los más pequeños, promoviendo el acceso a la cultura en un contexto cercano y accesible. La presencia de estos espacios permitió ampliar el alcance del operativo, integrando a toda la familia en una experiencia compartida.

A su vez, la jornada incluyó servicios de peluquería solidaria, que sumaron una respuesta concreta a necesidades cotidianas, y un sector destinado a emprendedores locales, que aportó una dimensión económica y productiva al evento. Este último espacio favoreció la visibilización de iniciativas comunitarias, generando un circuito de intercambio directo con los vecinos.

Intervención integral

El desarrollo de la jornada en el Velódromo Sur evidenció un modelo de intervención basado en la articulación interinstitucional y la proximidad con la comunidad. La combinación de servicios de salud, trámites administrativos y propuestas culturales permitió construir un espacio donde la asistencia estatal se presenta de manera integral.

Entre los principales componentes del operativo se destacan:

Atención médica en múltiples especialidades

Gestión de documentos a través del Registro Civil

Servicios de Zoonosis con alta demanda comunitaria

Actividades culturales para infancias

Espacios de recreación y servicios solidarios

Participación de emprendedores locales

Este enfoque no solo facilita el acceso a servicios, sino que también fortalece el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, promoviendo una lógica de cercanía y respuesta directa.