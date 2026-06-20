Ni manteca ni leche: el truco para hacer puré de papas más cremoso

El puré de papas es una de las guarniciones más elegidas en la cocina de todo el mundo, ya que combina con carnes, pollo y vegetales. Sin embargo, lograr una textura realmente cremosa puede ser más difícil de lo que parece y, en algunos casos, el resultado termina siendo pesado o seco.

Durante años, la manteca fue el ingrediente estrella para aportar untuosidad, y luego la leche se sumó como alternativa más liviana. Pero en la actualidad, cada vez más personas incorporan un ingrediente inesperado que cambia por completo el resultado: el queso crema.

Gracias a su textura suave y su equilibrio entre grasa y humedad, el queso crema permite obtener un puré mucho más cremoso sin tapar el sabor de la papa. El secreto está en incorporarlo cuando las papas todavía están calientes, lo que facilita que se derrita y se integre de manera pareja.

¿Qué necesitás?

1 kilo de papas

150 gramos de queso crema

100 ml de leche caliente

Sal

Pimienta

Nuez moscada (opcional)

El paso a paso

Pelar las papas y cortarlas en trozos medianos para asegurar una cocción pareja. Hervirlas en abundante agua con sal hasta que estén bien tiernas. Escurrirlas y pisarlas mientras todavía están calientes, para lograr una mejor textura. Incorporar la leche caliente de a poco, mezclando hasta obtener una consistencia uniforme. Agregar el queso crema y mezclar hasta que se integre por completo y el puré quede cremoso. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Servir inmediatamente para aprovechar su mejor textura.

A diferencia de la manteca, el queso crema aporta humedad y proteínas que ayudan a mantener la suavidad del puré por más tiempo. Esto evita que quede seco o apelmazado y logra una preparación más liviana y cremosa.