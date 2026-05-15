Niños de Londres celebraron el Bicentenario del nacimiento del Beato Esquiú

La localidad de Londres, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora de Belén, fue escenario el domingo 10 de mayo del cierre de la novena en honor del Beato Mamerto Esquiú, en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de su nacimiento.

La jornada estuvo marcada por la activa participación de los niños de la Catequesis, quienes durante nueve días formaron parte de distintas actividades religiosas y formativas organizadas especialmente para profundizar en la figura y el legado del Beato catamarqueño.

La celebración final reunió a familias, catequistas y miembros de la comunidad en un clima de alegría y participación comunitaria, consolidando un espacio de encuentro espiritual y de expresión de fe en torno a una de las figuras religiosas más significativas para Catamarca.

La Santa Misa y la procesión

El cierre de la novena tuvo como eje central la celebración de la Santa Misa en la capilla San Juan Bautista. La ceremonia religiosa fue presidida por el padre Roberto Ochoa, vicario parroquial, quien acompañó a la comunidad durante la jornada dedicada al Beato Mamerto Esquiú.

La misa reunió especialmente a los niños de la Catequesis, protagonistas de las actividades desarrolladas a lo largo de la novena, junto con catequistas y familias que participaron de las distintas instancias religiosas programadas en la localidad de Londres. Tras la celebración litúrgica se realizó una procesión que recorrió el sector en un ambiente caracterizado por la alegría y la participación comunitaria. La manifestación de fe se convirtió en el cierre simbólico de nueve días de actividades centradas en la figura del Beato.

La jornada estuvo marcada por:

La celebración del Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú

La participación de los niños de la Catequesis

La Santa Misa presidida por el padre Roberto Ochoa

La procesión posterior en un clima festivo

La intervención de catequistas y familias de la comunidad

Nueve días de actividades dedicadas al Beato Esquiú

Durante toda la novena, los niños participaron por grupos de diferentes propuestas organizadas en torno a la vida y obra del Beato Mamerto Esquiú.

Las actividades estuvieron acompañadas por los catequistas, quienes tuvieron a cargo la animación y coordinación de cada una de las jornadas desarrolladas en preparación para el cierre de la celebración.

A lo largo de esos nueve días, los chicos participaron del rezo de la novena y de espacios especialmente pensados para acercarles distintos aspectos vinculados a la trayectoria y el legado espiritual del Beato.

Las propuestas incluyeron momentos de oración y actividades orientadas a mostrar la vida y obra de Esquiú, generando un espacio de aprendizaje y participación dentro del ámbito de la Catequesis.

El Bicentenario del nacimiento del Beato

La conmemoración del Bicentenario del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú fue el marco central de la novena y de todas las actividades desarrolladas en Londres.

La propuesta impulsada en la capilla San Juan Bautista buscó reunir a la comunidad en torno a momentos de oración, reflexión y celebración, teniendo como protagonistas a los niños que integran la Catequesis de la localidad.

Con el cierre de la novena y la procesión realizada el domingo 10 de mayo, la comunidad celebró una jornada de fe y participación colectiva dedicada a recordar y homenajear al Beato Mamerto Esquiú en el año del Bicentenario de su nacimiento.