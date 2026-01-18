Noche de riesgo en Catamarca: La Alerta Naranja por tormentas severas se extiende hasta la madrugada del lunes

La situación meteorológica en la provincia se ha agravado en las últimas horas. Tras un sábado y domingo de lluvias persistentes, el ingreso de un frente de tormentas más agresivo ha obligado a las autoridades a elevar el nivel de alerta.

¿Qué esperar para esta noche?

La Alerta Naranja estará vigente, según el parte oficial, hasta aproximadamente las 03:00 AM del lunes 19 de enero. Los fenómenos previstos incluyen:

Lluvias Intensas: Se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos. Los acumulados para esta noche se estiman entre 60 y 115 mm, valores que pueden ser superados en zonas serranas.

Vientos Fuertes: Ráfagas del sector sur/noroeste que podrían alcanzar o superar los 90 km/h.

Actividad Eléctrica y Granizo: El alerta advierte sobre una fuerte actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo de diversos tamaños.

Zonas en alerta máxima

La advertencia naranja afecta principalmente a:

Valle Central: San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Zona Este y Centro: Ambato, Paclín, Capayán, El Alto, Ancasti, La Paz y Santa Rosa.

Oeste: Sectores de Pomán y Andalgalá también se verán afectados por el núcleo de la tormenta.

⚠️ Recomendaciones de Seguridad (Nivel Naranja)

Dado que se trata de fenómenos meteorológicos "peligrosos para la sociedad y los bienes", Defensa Civil solicita:

No salir de casa si no es estrictamente necesario.

Asegurar elementos que puedan ser arrastrados por el viento (chapas, macetas, cartelería).

Mantenerse alejado de zonas ribereñas: Los ríos ya vienen con cauce alto y las crecidas nocturnas pueden ser repentinas y violentas.

Cortar el suministro eléctrico si el agua comienza a ingresar a la vivienda.