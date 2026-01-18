  • Dólar
Noche de riesgo en Catamarca: La Alerta Naranja por tormentas severas se extiende hasta la madrugada del lunes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que lo peor del temporal llegará durante las últimas horas de este domingo. Se esperan ráfagas de viento de hasta 90 km/h y una caída de agua que podría superar los 110 mm en sectores puntuales.

18 Enero de 2026 17.25

La situación meteorológica en la provincia se ha agravado en las últimas horas. Tras un sábado y domingo de lluvias persistentes, el ingreso de un frente de tormentas más agresivo ha obligado a las autoridades a elevar el nivel de alerta.

¿Qué esperar para esta noche?

La Alerta Naranja estará vigente, según el parte oficial, hasta aproximadamente las 03:00 AM del lunes 19 de enero. Los fenómenos previstos incluyen:

Lluvias Intensas: Se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos. Los acumulados para esta noche se estiman entre 60 y 115 mm, valores que pueden ser superados en zonas serranas.

Vientos Fuertes: Ráfagas del sector sur/noroeste que podrían alcanzar o superar los 90 km/h.

Actividad Eléctrica y Granizo: El alerta advierte sobre una fuerte actividad eléctrica y la probabilidad de caída de granizo de diversos tamaños.

 

Zonas en alerta máxima

La advertencia naranja afecta principalmente a:

Valle Central: San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Zona Este y Centro: Ambato, Paclín, Capayán, El Alto, Ancasti, La Paz y Santa Rosa.

Oeste: Sectores de Pomán y Andalgalá también se verán afectados por el núcleo de la tormenta.

⚠️ Recomendaciones de Seguridad (Nivel Naranja)

Dado que se trata de fenómenos meteorológicos "peligrosos para la sociedad y los bienes", Defensa Civil solicita:

No salir de casa si no es estrictamente necesario.

Asegurar elementos que puedan ser arrastrados por el viento (chapas, macetas, cartelería).

Mantenerse alejado de zonas ribereñas: Los ríos ya vienen con cauce alto y las crecidas nocturnas pueden ser repentinas y violentas.

Cortar el suministro eléctrico si el agua comienza a ingresar a la vivienda.

