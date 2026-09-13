Nueva multitudinaria jornada de deporte y cultura urbana en Catamarca

La Plaza 25 de Mayo volvió a convertirse en escenario de una multitudinaria jornada de deporte, música y cultura urbana, con una nueva fecha de Básquet y Rap de la Vicegobernación que convocó a jóvenes y familias en el corazón de la Capital.

La propuesta fue impulsada por la Vicegobernación y la Cámara de Senadores de Catamarca, en una jornada que combinó actividades deportivas y artísticas al aire libre y que contó con la participación de una importante cantidad de público.

El encuentro tuvo además una presencia institucional y regional destacada. El vicegobernador Rubén Dusso estuvo presente durante la jornada y recibió a una comitiva de autoridades del vecino país de Chile, que se encontraba en la provincia en el marco de la Expo Catamarca 2026.

La delegación chilena estuvo integrada por el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, y el director de Turismo de dicho municipio, Mauricio Ceriche, entre otros funcionarios. La actividad también contó con el acompañamiento de integrantes del equipo institucional de la Vicegobernación. Participaron el subsecretario de Coordinación y Técnica, Julio Macedo; la directora de Desarrollo Social, Gabriela Moreno; y el coordinador de Cultura, Agustín Isasmendi.

Black Stars se quedó con el título femenino

Uno de los principales atractivos de la jornada fue el torneo de básquet 3x3, que tuvo competencia tanto en la rama femenina como masculina.

En la categoría femenina, el equipo Black Stars, integrado por Jazmín Buenader, Luciana Gómez, Delfina Pérez y Cecilia Dumitru, se consagró campeón después de imponerse en la final ante el conjunto de Las Malakitas. La definición permitió cerrar la competencia femenina con el título para Black Stars, aunque Las Malakitas también tuvieron un reconocimiento individual. Mariana Muñoz, integrante del equipo, fue distinguida como MVP del certamen femenino.

Los datos principales de la competencia femenina fueron:

Campeón: Black Stars.

Black Stars. Integrantes: Jazmín Buenader, Luciana Gómez, Delfina Pérez y Cecilia Dumitru.

Jazmín Buenader, Luciana Gómez, Delfina Pérez y Cecilia Dumitru. Finalista: Las Malakitas.

Las Malakitas. MVP: Mariana Muñoz, de Las Malakitas.

La definición formó parte de una jornada en la que el deporte convivió con distintas expresiones de la cultura urbana y con una convocatoria que tuvo como protagonistas a las juventudes y las familias.

Gurimiel ganó la rama masculina

En la competencia masculina, el campeonato quedó en manos de Gurimiel, equipo conformado por Francisco Buenader, Augusto Herrera y Gustavo Nieva.

El conjunto se impuso en la definición frente a ISEF Original y alcanzó el título de la rama masculina del torneo de básquet 3x3. Así, la jornada tuvo dos campeones diferentes en el básquet, con Black Stars en la categoría femenina y Gurimiel en la masculina.

En la rama masculina, los principales datos fueron:

Campeón: Gurimiel.

Gurimiel. Integrantes: Francisco Buenader, Augusto Herrera y Gustavo Nieva.

Francisco Buenader, Augusto Herrera y Gustavo Nieva. Finalista: ISEF Original.

Una cancha desmontable en pleno corazón de la Capital

La jornada deportiva tuvo además una novedad que marcó especialmente la propuesta: el estreno de una cancha desmontable instalada en el corazón de la Capital.

El escenario contó con un piso flotante, montado en un lugar simbólico de la Ciudad como es el Paseo de la Fe. La incorporación de esta infraestructura aportó profesionalismo al desarrollo de la competencia y permitió generar condiciones adecuadas para la realización de un torneo de estas características.

La propuesta no quedó planteada únicamente para esta jornada. De acuerdo con lo señalado, el objetivo expresado por el vicegobernador Rubén Dusso es que, a partir de esta experiencia, puedan realizarse torneos de esta calidad en cualquier punto del Valle Central o del interior provincial.

La posibilidad de contar con una cancha desmontable constituye así uno de los elementos destacados de la iniciativa, al permitir trasladar el escenario deportivo a distintos lugares y ampliar los espacios donde puedan desarrollarse este tipo de competencias.

Neoz se consagró en la competencia de freestyle

El escenario también fue protagonista de una intensa competencia artística. La jornada de freestyle presentó un altísimo nivel de flow entre los participantes y tuvo su propia definición frente al público reunido en la Plaza 25 de Mayo.

El rapero Neoz se consagró ganador de la edición después de imponerse en la final ante Fantom. La competencia tuvo además un reconocimiento especial otorgado por el jurado y la organización. El competidor Quadrat recibió la distinción como MVP de la jornada artística.

De esta manera, la propuesta artística sumó sus propios protagonistas y reconocimientos, complementando la actividad deportiva con una competencia de rap que tuvo como eje la expresión de los participantes sobre el escenario. Los resultados de la competencia de freestyle fueron:

Ganador: Neoz.

Neoz. Finalista: Fantom.

Fantom. MVP de la jornada artística: Quadrat.

Quadrat. Reconocimiento: otorgado por el jurado y la organización.

Deporte, recreación y juventudes

La nueva fecha de Básquet y Rap se inscribe en una iniciativa que busca combinar deporte, cultura urbana, recreación y participación comunitaria en espacios abiertos y accesibles. La presencia de jóvenes y familias en la Plaza 25 de Mayo marcó el carácter multitudinario de la convocatoria, mientras que la competencia deportiva y artística permitió desarrollar una jornada con distintas expresiones y protagonistas.

El estreno de la cancha desmontable amplió además la perspectiva de la propuesta. El piso flotante instalado en el Paseo de la Fe aportó una infraestructura que, según lo planteado durante la jornada, podrá trasladarse para llevar torneos de esta calidad a cualquier punto del Valle Central o del interior provincial.

En paralelo, la competencia de freestyle permitió incorporar una expresión vinculada directamente con la cultura urbana y ofrecer un espacio de participación artística para los competidores.