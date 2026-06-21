Día Mundial de la Lucha contra la ELA: una enfermedad devastadora que aún espera respuestas

El 21 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una iniciativa promovida por asociaciones de pacientes de distintos países con el objetivo de aumentar la conciencia social sobre esta enfermedad, fortalecer el trabajo conjunto entre organizaciones y reclamar más recursos destinados a la investigación científica.

La jornada busca poner el foco en una patología que continúa representando uno de los mayores desafíos para la medicina moderna. La investigación es considerada uno de los pilares fundamentales para lograr avances que permitan aumentar la esperanza de vida de quienes conviven con esta enfermedad y mejorar su calidad de vida.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. En España afecta a más de 3.000 pacientes y constituye la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente, únicamente por detrás de la demencia y de la enfermedad de Parkinson.

A pesar de los avances médicos registrados en distintos campos de la neurología, la ELA continúa sin cura. La enfermedad suele manifestarse en adultos de entre 40 y 70 años y se caracteriza por un deterioro progresivo que afecta la capacidad de movimiento de quienes la padecen.

Su evolución impacta directamente sobre funciones esenciales para la vida cotidiana, generando un profundo deterioro físico y una creciente dependencia de asistencia para realizar actividades básicas.

Los síntomas que transforman la vida de los pacientes

La principal característica de la ELA es la aparición de una parálisis muscular progresiva. A medida que la enfermedad avanza, los pacientes comienzan a perder de forma acelerada la capacidad de controlar movimientos voluntarios indispensables.

Entre las funciones afectadas se encuentran:

El habla.

La respiración.

La capacidad para comer.

La capacidad para caminar.

La progresión constante de la enfermedad provoca que estas limitaciones se agraven con el tiempo. Debido a su carácter progresivo e incurable, los pacientes evolucionan finalmente hacia una situación de parálisis completa.

Este deterioro progresivo no solo afecta la autonomía física de las personas diagnosticadas, sino que también implica importantes desafíos para las familias, los cuidadores y los sistemas de salud que deben acompañar cada etapa de la enfermedad.

Una esperanza de vida limitada

Uno de los aspectos más duros de la ELA es su impacto sobre la expectativa de vida. Los datos disponibles muestran que la supervivencia promedio de los pacientes ronda los tres años desde el diagnóstico.

Las estadísticas reflejan la gravedad de la enfermedad:

La esperanza de vida media es de aproximadamente 3 años.

Solo el 20% de los pacientes logra sobrevivir 5 años.

Apenas el 10% alcanza los 10 años de vida después del diagnóstico.

Estas cifras explican por qué las organizaciones de pacientes insisten en la necesidad de acelerar los esfuerzos científicos destinados a comprender mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos más eficaces.

Causas aún desconocidas y factores de riesgo bajo estudio

Las causas de la ELA continúan siendo desconocidas. Esta falta de certezas representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo de terapias capaces de prevenir o detener la progresión de la enfermedad. Los estudios indican que únicamente entre el 5% y el 10% de los casos presentan un origen genético hereditario. En la gran mayoría de los pacientes, no se puede identificar una causa concreta que explique la aparición de la patología.

Respecto de los factores de riesgo, se observa que los primeros síntomas suelen aparecer durante la sexta década de vida y que la enfermedad afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres.

Por ello, los únicos factores que pueden concluirse son:

Ser varón.

Tener más de 60 años.

No obstante, diferentes investigaciones han analizado otros posibles factores asociados al desarrollo de la enfermedad, entre ellos:

Haber fumado.

Haber padecido alguna infección viral.

La exposición a contaminación por metales pesados.

La exposición a pesticidas.

La realización de actividades físicas intensas.

Si bien estos elementos han sido objeto de estudio, las causas exactas de la ELA siguen sin estar definidas.

Los tratamientos disponibles y el papel de los cuidados integrales

En la actualidad existe únicamente un tratamiento para la ELA y sus resultados son considerados muy discretos. Por esta razón, gran parte de la atención médica se centra en controlar las complicaciones que surgen a medida que la enfermedad progresa.

Las estrategias terapéuticas actuales incluyen:

El manejo de las distintas complicaciones derivadas de la enfermedad.

Medidas nutricionales específicas.

Programas de rehabilitación neuromotora.

Estos abordajes buscan preservar durante el mayor tiempo posible las capacidades funcionales del paciente y contribuir a mejorar su calidad de vida.

La investigación, la principal esperanza

La conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la ELA vuelve a poner de relieve la necesidad de profundizar la investigación científica sobre una enfermedad que, a día de hoy, no tiene cura y que continúa reduciendo significativamente la esperanza de vida de miles de personas.

La fecha representa una oportunidad para visibilizar la realidad de los pacientes, fortalecer el trabajo de las asociaciones que los acompañan y recordar que el avance del conocimiento científico sigue siendo la herramienta más importante para enfrentar una de las enfermedades neurodegenerativas más complejas y severas conocidas en la actualidad.