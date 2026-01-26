Nuevo control focal y descacharrado para prevenir el dengue en Catamarca

El Ministerio de Salud de la provincia continúa fortaleciendo las acciones de prevención y control del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y la chikungunya, mediante un nuevo cronograma semanal de control focal y descacharrado en distintos sectores de la ciudad Capital. Las tareas se desarrollarán de manera articulada con el municipio, en el marco de las políticas sanitarias orientadas a reducir los riesgos epidemiológicos durante la temporada estival.

Según se informó oficialmente, la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, en conjunto con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, llevará adelante operativos de control focal desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, en doble turno, de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

El control focal consiste en la inspección de viviendas y espacios peri domiciliarios para detectar y eliminar posibles criaderos del mosquito, así como en la aplicación de medidas preventivas que eviten la proliferación del Aedes aegypti. Estas acciones son consideradas clave dentro de la estrategia sanitaria, ya que permiten actuar directamente sobre los lugares donde el mosquito se reproduce, principalmente recipientes con agua estancada.

Durante esta semana, los operativos alcanzarán a los barrios Alcira Sur, 50 Viviendas Sur, Gastronómicos, 20 de Marzo, Piñón Fijo, 40 Viviendas Sur, 54 Viviendas Sur, Juan Domingo Perón, CGT y Chacarita, donde los equipos recorrerán casa por casa con el objetivo de reforzar la prevención y brindar información a los vecinos sobre las medidas de cuidado.

Además, como parte del plan integral de lucha contra el mosquito, el jueves 29 de enero se realizará una jornada especial de eliminación de inservibles, conocida comúnmente como descacharrado, en el barrio Villa Eumelia. Esta actividad se desarrollará en el horario de 8 a 13 horas y estará orientada a retirar de los domicilios y espacios comunes aquellos objetos que puedan acumular agua y transformarse en criaderos, como latas, botellas, neumáticos y recipientes en desuso.

Desde el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de la participación activa de la comunidad para garantizar la efectividad de estas acciones. En ese sentido, se solicitó a los vecinos permitir el ingreso de los agentes sanitarios a los domicilios, quienes se encontrarán debidamente identificados, con el fin de realizar las inspecciones correspondientes y aplicar las recomendaciones necesarias.

Asimismo, las autoridades recordaron que la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos no depende únicamente de los operativos oficiales, sino también del compromiso cotidiano de la población. Mantener patios y jardines limpios, eliminar recipientes que acumulen agua y renovar con frecuencia el agua de floreros y bebederos son medidas fundamentales para reducir la presencia del vector.

Finalmente, se informó que el cronograma previsto podría sufrir modificaciones en caso de condiciones climáticas adversas, ya que las tareas de control y descacharrado dependen en gran medida del estado del tiempo. Ante cualquier cambio, las actualizaciones serán comunicadas por los canales oficiales.