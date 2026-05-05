Nuevo DNI electrónico: los cambios, los inconvenientes y cómo resolverlos

Desde febrero de 2026 comenzó a regir en el país el nuevo DNI electrónico (eDNI), un documento que introduce modificaciones estructurales en los mecanismos de identificación. El cambio más visible es la eliminación del código de barras tradicional, reemplazado por un código QR, junto con la incorporación de un chip electrónico que concentra la validación de autenticidad.

La actualización responde a un proceso de modernización que busca alinear el documento con estándares internacionales. En este sentido, el eDNI adopta normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que lo convierte en un instrumento interoperable y apto como documento de viaje dentro del MERCOSUR y otros países.

El nuevo formato también introduce un cambio en el número de trámite, que pasó de 11 a 9 dígitos, un detalle técnico que, aunque menor en apariencia, tiene impacto directo en sistemas que no fueron actualizados.

Qué cambió en el funcionamiento

El rediseño del DNI implica una transformación en la forma en que se accede y se procesa la información. El QR reemplaza al código de barras como herramienta de captura de datos, permitiendo una lectura rápida sin necesidad de ingreso manual.

Sin embargo, desde el RENAPER remarcan un punto central: ni el código de barras ni el QR validan identidad por sí mismos. Ambos funcionan únicamente como mecanismos de lectura de datos. La autenticidad del documento, en cambio, está garantizada por el chip, que representa el verdadero salto tecnológico.

Las principales características del nuevo sistema pueden resumirse en los siguientes puntos:

Incorporación de chip electrónico

Reemplazo del código de barras por código QR

Adopción de estándares internacionales OACI

Nuevo número de trámite de 9 dígitos

Capacidad de interoperabilidad internacional

Este conjunto de cambios configura un documento más avanzado desde el punto de vista tecnológico, pero también exige una adaptación de los sistemas que interactúan con él.

Problemas en la práctica

A pesar de que el RENAPER sostiene que el sistema está preparado, en la práctica se registran múltiples inconvenientes. Usuarios de distintos puntos del país reportan dificultades para realizar operaciones básicas como validar identidad, generar claves o darse de alta en plataformas digitales.

El denominador común en los testimonios es la falta de actualización de los sistemas utilizados por bancos y organismos públicos. Muchas plataformas continúan solicitando el escaneo del código de barras del DNI anterior o no reconocen el QR del nuevo documento.

Entre los problemas más frecuentes se destacan:

Imposibilidad de generar claves bancarias , como la Clave Móvil

, como la Clave Móvil Errores en el alta de cuentas en entidades financieras

en entidades financieras Fallas en registros de organismos públicos

Dificultades para utilizar aplicaciones oficiales

Casos concretos reflejan este escenario. Una clienta del Banco Credicoop relató que no pudo generar su Clave Móvil porque el sistema no reconoce el QR. Otro usuario señaló que no pudo registrarse en ANSES y ARCA debido a que los sistemas no contemplan el nuevo formato. También se reportaron fallas al intentar crear clave fiscal y al registrarse en nuevas cuentas bancarias.

Estos episodios evidencian un desfasaje entre la implementación del documento y la actualización de los validadores, generando una zona de fricción que impacta en trámites cotidianos.

La postura del RENAPER

Desde el RENAPER niegan la existencia de una "zona gris" en la validez del documento y sostienen que el eDNI es plenamente válido. Según explican, los inconvenientes responden a un proceso de transición tecnológica comparable al paso del DNI libreta al formato tarjeta.

El organismo asegura haber puesto a disposición herramientas gratuitas y documentación técnica para facilitar la adaptación de los sistemas. Además, indica que notificó a las entidades involucradas y envió ejemplares físicos para su integración.

En este marco, remarcan que el uso del QR como mecanismo de validación es incorrecto, ya que su función es únicamente permitir el acceso a los datos, no verificar la autenticidad.

Herramientas y posibles soluciones

Frente a los inconvenientes actuales, el RENAPER sostiene que existen alternativas concretas para validar la identidad con el nuevo documento. La principal herramienta es una aplicación oficial gratuita, disponible para Android e iOS, que permite verificar datos tanto de manera presencial como remota.

Entre sus características se destacan funcionamiento sin conexión a internet, validación directa del documento y acceso a los datos electrónicos del eDNI. Para integraciones más complejas, el organismo ofrece APIs REST, que permiten a bancos y organismos validar identidades en línea de forma segura, sin depender de la lectura de códigos físicos. También es posible acceder al chip del DNI, ya que el estándar es abierto.

Derechos del usuario ante rechazos

El RENAPER fue enfático en señalar que el DNI vigente es el único instrumento legal de identificación y que ninguna entidad puede rechazarlo. En caso de inconvenientes, los usuarios tienen la posibilidad de solicitar la validación mediante la app oficial en el momento.

Si el problema persiste, se puede realizar un reclamo ante el RENAPER o recurrir a Defensa del Consumidor por negativa de servicio. El organismo también aclaró que no evalúa volver al código de barras, al considerarlo una tecnología en desuso a nivel global.