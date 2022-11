Nuevo round en el conflicto de Salud: Aprosca frustró la idea de una intersindical

El pretendido diálogo entre todos que había formulado como intención el primer mandatario de la provincia, quedó en intención y hay versiones cruzadas sobre porqué fracasó la idea de formar una intersindical de la salud. En la base, está la mala relación entre los gremios, lo que pone piedras para poder hacer realidad esta intensión del Ejecutivo.

La prueba de estos se vio ayer por la tarde, cuando el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, recibió a diferentes representantes de trabajadores del sector salud para sugerir esta idea una intersindical. Parece que esto no fue anunciado previamente, lo que generó malestar en los representantes de Aprosca, quienes llegaron al encuentro suponiendo que la reunión iba a ser solo con ellos, tal como se lo habían dicho en un encuentro informal que se dio la semana pasada, en ocasión de estar presente el secretario general de FesProSa.

Así lo comentó Graciela Jury a La Unión, quien relató que el ministro “faltó a la palabra de caballero” y que el movimiento de fichas se dio sin previo aviso. El momento fue confesado como tenso y deriva en que Aprosca ahora, vuelve a quedar lejos de lograr una salida al conflicto que va a cumplir seis meses. “Le planteamos que debería habernos recibido solos y nos respondió que ya había tenido muchas reuniones con nosotros para dilatar el conflicto", sincericidio marcado desde Aprosca y que habría sido formulado por el propio ministro.

En este cuadro de situación, lo que se viene se definirá en las próximas horas, tras las asambleas que el gremio planea sostener con las bases para saber cómo proseguir. Por lo pronto, las medidas de esta semana se mantienen firmes, por lo tanto, habrá marcha este jueves y, por lo tanto, el conflicto persiste.

Salarios y polémica

A pesar de lo positivo que resulta un llamado a una mesa de diálogo, las declaraciones de Raúl Jalil sobre el salario de los médicos de este lunes ha generado malestar en el sector, primero porque marcaron que son inexactas y otra, porque se olvidó que el sector de salud no está solo conformado por estos profesionales. En relación a los sueldos el gobernador, en el diálogo que mantuvo con Radio Valle Viejo dijo que los médicos catamarqueños "son los que tienen mejores sueldos en el NOA".

Sistema mixto

Sin duda que la instancia que se viene seguirá teniendo debate y polémica. Al incremento de haberes, el mandatario añadió la posibilidad de sumar lo referido al “sistema mixto”. Esto significa plantear que los profesionales que opten por desempeñarse en la órbita pública, no puedan ejercer simultáneamente en la parte privada. “Le he solicitado a la ministra de Salud que se junte con los Colegios de médicos, bioquímicos y psicólogos para ir dialogando esta posibilidad”, acotó.

Juan Cruz Miranda, presente en la entrevista radial fue polémica al aportar que “hay que ver el bosque, no el árbol. No tan solo en sueldos hay alrededor de 1.000 millones de pesos, sino también hay una inversión de 1.000 millones de pesos en OSEP, y casi 400 millones de pesos en guardias”. Añadiendo que los profesionales de la salud “tienen una dedicación de cuatro horas por día. Cuando hablan de los sueldos, estamos hablando de cuatro horas por día. Ustedes no pensarán que ese es el único trabajo que tienen. Los profesionales luego tienen sus consultorios donde facturan con OSEP”, dijo.

Luego el titular de la cartera de Gobierno, que venía manteniendo reuniones, sobre todo con Aprosca sentenció: “la gente de salud tiene que tener la madurez de conformar una intersindical como se hace en Educación. No puede ser que uno no se pueda ver con el otro, eso complica todo”.