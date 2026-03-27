Nuevos créditos de ANSES Catamarca: quiénes podrían pedir los préstamos de hasta $1.500.000

Los créditos de la ANSES, que tuvieron amplia aceptación entre jubilados y trabajadores durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, fueron suspendidos tras la asunción de Javier Milei. Sin embargo, un nuevo proyecto en el Congreso busca restablecer esta herramienta financiera, con impacto potencial en todo el país, incluida la provincia de Catamarca.

La iniciativa es impulsada por bloques opositores y plantea no solo el regreso de los créditos, sino también la ampliación del universo de beneficiarios.

Quiénes podrían acceder

De acuerdo con el texto que se analiza en comisiones legislativas, el alcance de los créditos podría llegar a unas 10 millones de personas. Entre los posibles beneficiarios se incluyen:

Jubilados y pensionados del SIPA que no superen los seis haberes mínimos

Titulares de asignaciones sociales

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Monotributistas

Personal de casas particulares

Nuevas condiciones de los créditos

A diferencia de los esquemas anteriores, los nuevos créditos tendrían como objetivo principal el desendeudamiento. En ese sentido, los fondos no se acreditarían directamente en las cuentas bancarias de los solicitantes, sino que se transferirían a las entidades acreedoras, como bancos o emisoras de tarjetas de crédito.

El proyecto establece un tope de hasta 1.500.000 pesos, monto que sería actualizado mensualmente. Además, las cuotas no podrían superar el 30% del ingreso neto de cada solicitante, con el objetivo de resguardar su capacidad de cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda.

No obstante, aun en caso de ser aprobado por el Congreso, el futuro de la medida dependerá de la decisión del Poder Ejecutivo. El presidente Milei podría vetar la iniciativa si considera que no se ajusta a la política económica de su gestión.