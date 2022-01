Ola de calor en Catamarca: máximas de 41° y posibles fallas en el servicio eléctrico

La zona central de la Argentina será un horno por una ola de calor que podría ser récord. En la Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura estará entre 36 y 39 grados centígrados. Lo mismo pasará en el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Paraná y La Pampa, que podría ser "el lugar más caluroso del planeta". Catamarca, aunque no está en el grupo de las provincias más calurosas, registrará temperaturas que rondarán los 41°.

En la previa, la empresa EC Sapem ya advierte lo que podría suceder con el servicio eléctrico. "Cuando hace mucho calor, aparecen los cortes de luz, porque el calor afecta todo sistema eléctrico", adelantan y deslizaron que los sistemas eléctricos podrían sufrir "perturbaciones debido a causas externas tales como la ola de calor que sufriremos en estos días en Catamarca y el país".

La prestadora del servicio eléctrico agrega "nos preocupa que quede claro cómo los calores intensos de estos días afectarán el servicio". Seguidamente explicaron que los cortes de luz que se podrían dar por el excesivo calor derivarán en fallas en el sistema eléctrico, tales como:



1 - Las altas temperaturas de los cables que transportan mucha energía, más el calor ambiente, rompen los fusibles y aisladores de media tensión y nos dejan sin el servicio. Esa rotura no se puede prever cuándo o en qué momento pasará, pero cuando pasa, EC SAPEM garantiza un cambio inmediato.

2 - El calor del ambiente, más las altas temperaturas de los cables "fatigan" el material de lo que están hechos los cables, y se cortan. Cuándo va a pasar, no se sabe, solo se sabe que pasa cuando levantan mucha temperatura, que es en el momento de muchos consumos domiciliarios. El momento no se puede prever, pero cuando pasa, EC SAPEM también garantiza un cambio inmediato para restablecer el servicio.

3 - También se "queman" los transformadores por los altos consumos y las altas temperaturas ambiente. Como el momento en que el transformador se va a quemar tampoco se puede prever, la única previsión pasa por tener stock para que el recambio sea rápido.



Luego aconsejaron "en días de mucho calor seamos responsables y empáticos. Reduzcamos el uso de la energía eléctrica, en la medida de lo posible, para reducir las posibilidades de que los problemas aparezcan".

Los motivos de la ola de calor

En su cuenta de Twitter, el SMN explicó los motivos detrás de las altas temperaturas que sufrirán la mayoría de los argentinos.

"Hacia comienzos de la próxima semana, las altas temperaturas irán extendiéndose hacia el este, a las provincias de Bs As, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones. Además, habrá pocas lluvias, lo que intensificará las condiciones de sequía", detallaron.

"En general predominarán altas presiones en el país, que favorecerán el ingreso de aire muy caluroso y seco, con días soleados y de poca nubosidad. Pero es posible que algunos #frentes fríos traigan alivios temporales, especialmente en zonas cercanas a la costa atlántica", agregaron, además de sugerirle a la población que tome los recaudos necesarios para evitar un golpe de calor.