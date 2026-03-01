Truco casero: cómo limpiar una fuente de vidrio llena de grasa y manchas amarillas

Siempre que algo de la casa se rompe o se mancha, no hay que perder la calma. Nuestras abuelas, hace varios años, se encargaron de crear lo que hoy llamamos truco casero, sin siquiera saber que estaban cambiando el futuro de la limpieza.

Si bien existen muchísimos productos comerciales para limpiar, algunos ingredientes naturales y cotidianos cumplen las mismas funciones, de forma más segura y a un precio más amigable.

Los trucos caseros se pueden dividir según el espacio de la casa, el tipo de mancha o el producto. La cocina es uno de los ambientes del hogar donde más truco casero se aplica a diario. Limpieza de pisos, mesadas, canillas, griferías, platos, vasos, heladera y todo tipo de electrodomésticos.

Hoy te comparto un truco casero superútil y necesario para limpiar las fuentes de horno de vidrio. Cuando no realizamos una limpieza profunda de las fuentes, comienzan a aparecer manchas amarillas pegajosas al acto que terminan afectando el sabor de las próximas recetas.

El truco casero para limpiar las fuentes de vidrio para horno

¿Por qué es tan importante limpiar las fuentes de horno? Este paso de limpieza es fundamental para garantizar la seguridad de los alimentos, evitar la formación de bacterias, mantener los alimentos con su sabor original y prolongar la vida útil del material.

Lo primero y principal, antes de limpiar una fuente de vidrio, es saber qué cosas no hay que hacer. Muchos recomiendan no lavarla en el lavavajillas y evitar las esponjas metálicas que pueden rayar el material.

Para comenzar con este truco casero, coloca agua tibia en la fuente de horno y un chorro de detergente para platos. Remueve hasta formar espuma y deja que actúe por unos minutos. Retira el detergente y refriega con la esponja. Si todavía quedan manchas amarillas o negras, vas a necesitar un poco de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Espolvorea bicarbonato de sodio en la base y paredes de la fuente de horno. Rocia vinagre blanco con un pulverizador y espera a que haga efecto. Notarás unas burbujas cuando ambos productos entren en contacto. El bicarbonato de sodio y el vinagre ablandan la grasa pegada en la fuente. Ahora solo debes limpiar nuevamente con la esponja o cepillo y enjuagar con agua tibia. Seca bien la fuente antes de guardarla.

