OSEP actualizó el monto del Plan de Celiaquía y elevó el valor del bono alimentario

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) anunció una actualización en los montos correspondientes al bono alimentario destinado a afiliados incorporados al Plan de Celiaquía. La medida alcanza a las personas empadronadas dentro del programa y tiene como finalidad facilitar la adquisición de productos sin TACC, aptos para el consumo de quienes padecen enfermedad celíaca.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, el nuevo valor del bono quedó fijado en $58.560,97 pesos, monto que podrá ser utilizado por los beneficiarios en locales comerciales y proveedores adheridos al sistema. La actualización fue autorizada mediante resolución y se encuentra vinculada a las modificaciones establecidas en relación con la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Desde OSEP indicaron que la decisión responde a la necesidad de adecuar periódicamente los valores del beneficio alimentario conforme a las disposiciones vigentes y a los parámetros contemplados por la normativa nacional que regula la asistencia para personas con enfermedad celíaca.

Una actualización basada en la normativa nacional

La medida implementada por la obra social se encuentra enmarcada en lo establecido por la Ley Nacional N° 26.588, normativa que regula la asistencia integral para personas con enfermedad celíaca y contempla mecanismos de acompañamiento vinculados al acceso a alimentos adecuados.

En ese contexto, la actualización del bono alimentario busca sostener el poder de compra destinado específicamente a la adquisición de productos libres de gluten. Según se informó oficialmente, la adecuación de los valores responde a las actualizaciones registradas en la Canasta Básica Alimentaria, referencia utilizada para determinar los montos de asistencia.

La resolución adoptada por OSEP se alinea además con la modificación implementada por el Gobierno Nacional respecto del monto de reintegro previsto para las obras sociales destinadas a pacientes celíacos.

Retroactividad desde el 26 de abril

Uno de los aspectos destacados de la medida es el carácter retroactivo del incremento. Desde la obra social señalaron que el nuevo monto rige desde el 26 de abril, fecha en la que el Gobierno Nacional dispuso la modificación del valor correspondiente al reintegro para pacientes celíacos.

La decisión implica que los afiliados empadronados en el programa accederán al beneficio actualizado conforme a los nuevos parámetros definidos a nivel nacional. De esta manera, el esquema de asistencia provincial acompaña las modificaciones implementadas por las autoridades nacionales en materia de cobertura alimentaria.

El reconocimiento retroactivo del aumento forma parte del mecanismo de actualización periódica que contempla la normativa vigente y que busca mantener vigente el alcance del beneficio frente a las variaciones económicas.

El alcance del beneficio

El bono alimentario está destinado exclusivamente a los afiliados que se encuentran empadronados dentro del Plan de Celiaquía de OSEP. A través de este sistema, los beneficiarios pueden acceder a productos libres de gluten en comercios y proveedores adheridos.

Desde la obra social remarcaron que la actualización de los valores se realiza de manera periódica y respetando los plazos establecidos por la normativa vigente. El objetivo central, según se indicó, es acompañar el acceso a una alimentación adecuada para las personas con esta condición.

Productos sin TACC y acceso alimentario

La enfermedad celíaca requiere una alimentación específica basada en productos libres de gluten, identificados comúnmente como alimentos "sin TACC". En ese marco, el bono alimentario constituye una herramienta destinada a facilitar el acceso a este tipo de productos mediante un sistema de cobertura específico para afiliados incorporados al programa.

Con la actualización anunciada, los afiliados podrán utilizar el monto revisado en los comercios y proveedores adheridos, manteniendo vigente el esquema de asistencia previsto por la obra social.

La decisión de OSEP se suma así a las actualizaciones periódicas contempladas dentro del sistema de cobertura alimentaria para personas con enfermedad celíaca, en línea con los cambios establecidos a nivel nacional y con los parámetros vinculados a la Canasta Básica Alimentaria.