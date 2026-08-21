OSEP organiza una jornada de actualización en oncohematología

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), junto al Hospital Privado de Córdoba, llevará adelante el viernes 28 de agosto una Jornada de Actualización en Oncohematología denominada "Manejo actual de las leucemias agudas en pediatría y adultos".

La propuesta estará destinada a médicos y profesionales de la salud y tendrá como eje central la actualización de conocimientos vinculados con el diagnóstico, tratamiento y abordaje integral de las leucemias agudas, tanto en pacientes pediátricos como adultos.

La actividad se desarrollará de 8.30 a 12.30 horas en el Nodo Tecnológico, ubicado en avenida Güemes y avenida Virgen del Valle. El encuentro contará con la participación de integrantes del staff del Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Privado de Córdoba, quienes estarán a cargo de diferentes exposiciones y espacios de intercambio profesional.

La jornada busca generar un ámbito destinado no solo a la transmisión de conocimientos, sino también al intercambio de experiencias en torno a patologías que requieren abordajes especializados y de alta complejidad.

Especialistas abordarán las leucemias pediátricas

Entre los disertantes estará el Dr. Carlos Hernán Hollmann, especialista en Oncología Pediátrica y Hematología Pediátrica.

Su exposición estará centrada en los resultados actuales en el tratamiento de las leucemias pediátricas, además del manejo de las complicaciones más frecuentes que pueden presentarse durante el abordaje de estas patologías.

Otro de los puntos que serán destacados será la importancia del trabajo de los equipos multidisciplinarios, como parte de una mirada integral sobre la atención de los pacientes pediátricos. La inclusión de este segmento permitirá abordar diferentes aspectos vinculados con el tratamiento de las leucemias en niños, poniendo el foco en los resultados actuales, las complicaciones y la necesidad de una intervención coordinada entre los distintos integrantes de los equipos de salud.

De esta manera, la jornada propone un recorrido que contempla tanto las herramientas terapéuticas como las diferentes dimensiones que forman parte del acompañamiento y tratamiento de los pacientes.

El abordaje de las leucemias en adultos

La jornada también tendrá un segmento específico dedicado a los pacientes adultos. En este caso participarán la Dra. Ana Romina Montivero, especialista en Medicina Interna y Hematología, y la Dra. Ana Lisa Basquiera, especialista en Oncología y Hematología.

Durante esta parte del encuentro se profundizará en distintos aspectos relacionados con el tratamiento de las leucemias en adultos, considerando los tratamientos adaptados según la edad y el riesgo. También se abordará el soporte intensivo y la importancia de contar con un laboratorio especializado para el desarrollo del abordaje correspondiente.

El contenido permitirá poner en común conocimientos vinculados con las características específicas de las leucemias en pacientes adultos y con las herramientas necesarias para acompañar el tratamiento desde diferentes áreas de la atención médica.

La participación de especialistas del Hospital Privado de Córdoba busca aportar una mirada vinculada con la experiencia profesional y favorecer el intercambio de conocimientos con la comunidad médica de Catamarca.

Una agenda concentrada en cuatro horas

La actividad comenzará a las 8.30 horas con la acreditación de los asistentes. A las 9 se realizará la bienvenida y presentación formal de la jornada.

A partir de las 9.15 comenzarán las exposiciones destinadas a las leucemias pediátricas. Este primer bloque se extenderá hasta las 10.30 horas. Luego habrá un intervalo y, desde las 10.45 hasta las 12, se desarrollará el segmento dedicado al tratamiento de las leucemias en adultos.

Finalmente, entre las 12 y las 12.30 horas, los especialistas abordarán un tema específico relacionado con la necesidad de trasplante. El programa contempla así diferentes instancias de capacitación:

8.30: acreditación de los asistentes.

acreditación de los asistentes. 9.00: bienvenida y presentación.

bienvenida y presentación. 9.15 a 10.30: exposiciones sobre leucemias pediátricas.

exposiciones sobre leucemias pediátricas. 10.30: intervalo.

intervalo. 10.45 a 12.00: tratamiento de las leucemias en adultos.

tratamiento de las leucemias en adultos. 12.00 a 12.30: análisis de los pacientes pediátricos y adultos que requieren un trasplante.

Este último espacio permitirá completar el recorrido propuesto durante la jornada, incorporando el análisis de qué pacientes pediátricos y adultos requieren un trasplante.

Participación gratuita y entrega de certificados

La jornada es organizada conjuntamente por OSEP y el Hospital Privado de Córdoba, con el auspicio del Círculo Médico de Catamarca.

La participación será gratuita y se entregarán certificados a los integrantes de la comunidad médica que asistan a la actividad. La convocatoria está dirigida específicamente a médicos y profesionales de la salud, en el marco de una propuesta que busca facilitar el acceso a contenidos de actualización y generar un espacio de intercambio alrededor del abordaje de las leucemias agudas.

Articulación institucional

La propuesta se inscribe en una línea de trabajo de capacitación y actualización profesional impulsada por OSEP. La jornada, además, fortalece la articulación con instituciones médicas de referencia, en este caso mediante la participación de especialistas del Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Privado de Córdoba.

El objetivo planteado es favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas con patologías que requieren abordajes especializados y de alta complejidad.

La presencia de profesionales con especialización en Oncología Pediátrica, Hematología Pediátrica, Medicina Interna, Hematología, Oncología y Hematología permitirá abordar las leucemias agudas desde diferentes perspectivas y contemplando tanto a pacientes pediátricos como adultos.

La jornada tendrá así un recorrido que comenzará con las estrategias actuales para las leucemias pediátricas, continuará con el abordaje de los pacientes adultos y finalizará con el análisis de los casos que pueden requerir un trasplante.